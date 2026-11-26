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香港獨家總代理錦龍汽車集團引入的 iCAUR V25 及 V25 Sport 兩款純電 5 座 SUV 今日在香港正式推出，並於圓方車展首次公開亮相，展期至 11 月 28 日。iCAUR 後驅版本 V25 早鳥價為 HK$299,900，四驅版本 V25 Sport 為 HK$339,900，首批早鳥優惠限量 30 輛。

iCAUR 圓方車展同場展出 V23 及 V27

iCAUR V25 及 V25 Sport 在圓方車展與同品牌的 V23 及 V27 一同展出。新車延續方正車身，保留直立車頭、圓形 LED 大燈及外擴輪拱，並配備固定式側踏板。車身尺寸為 4,599× 1,926×1,850mm，軸距達 2,820mm，最低離地高度為 210mm，接近角及離去角分別為 33°及 25°，兼顧城市道路與輕度越野需要。

後驅與四驅續航及動力比較

iCAUR V25 後驅版按 CLTC 測試標準的純電續航為 550 公里，四驅 V25 Sport 則為 501 公里。兩款車均採用寧德時代（CATL）80.162 kWh 電池。後驅 V25 的摩打最大功率為 185 kW，最大扭力為 300 N·m。四驅 V25 Sport 的前、後摩打最大功率分別為 150 kW 和 185 kW，最大扭力分別為 190 N·m 和 300 N·m。

尾箱可擴至 998 公升

iCAUR V25 採用 5 座佈局，車頭有 85 公升儲物空間，尾箱標準容量為 378 公升，可擴展至 998 公升。車尾設側開式尾門及外置儲物箱，可分開收納行李和戶外裝備。車廂配備 15.4 吋中控螢幕、可開啟式全景天窗和雙區自動冷氣，亦保留實體旋鈕及按鍵。iCAUR 表示兩款車均獲 ASEAN NCAP 五星安全評級，並配備 540 度透明車底全景影像、盲點監測及自動煞車等系統。

新車預計最快 2027 年首季交付

iCAUR V25 及 V25 Sport 已在港推出，iCAUR 預計最快於 2027 年第一季開始交付。兩款車均有白、啞灰、黑、綠及銀 5 款車身顏色，內飾可選黑灰或棕色。香港獨家總代理錦龍汽車集團負責本地銷售及售後支援。iCAUR 將透過九龍灣旗艦陳列室，以及元朗和灣仔的期間限定陳列室，提供產品諮詢及試駕體驗。