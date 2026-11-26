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NVIDIA 行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）於美國時間 11 月 23 日重返加州聖克拉拉總部，獲員工熱烈歡迎。他當日換下多年來的招牌黑色皮衣，改穿法國奢侈品牌 Dior 深藍色棉質外套。據中國媒體報道，同款外套在 Dior 中國官網售價為人民幣 28,000 元（約港幣 HK$30,240），截至 11 月 25 日報道時，多個尺碼已售罄。

Dior 客服確認同款 美國官網售 3,300 美元

《每日經濟新聞》記者將黃仁勳復職現場相片交予 Dior 中國官網客服查詢，客服確認品牌有同款外套，並提供商品連結。中國媒體《新京報》亦發現中國官網多個尺碼已售罄。

Dior 將這款外套命名為 Dior Moulures 圖案刺繡拉鏈襯衫，型號為 693C534A3131_C585。品牌美國官網標價 3,300 美元（約港幣 HK$25,740）。外套採用深藍色棉質華達呢面料，胸前有同色系刺繡，配以雙向拉鏈及羅紋下擺，成分為 100% 棉，於意大利製造。品牌表示刺繡設計取材自 18 世紀洛可可風格。

《新京報》貝殼財經 11 月 25 日報道，內地潮流購物平台得物當時的同款標價為人民幣 16,892 元（約港幣 HK$18,243），有 226 人將商品標記為「想要」。這項數字並非實際成交量，目前亦未有公開銷售數據證明官網缺貨由黃仁勳復職帶動。

今年 6 月訪韓已穿同款外套

黃仁勳早於今年 6 月 5 日抵達韓國首爾時已穿着同款深藍色外套。《首爾經濟日報》當時報道其服裝搭配，美國時尚雜誌《GQ》亦在今次復職報道中提及他曾於訪韓期間穿過這款 Dior 外套。

黃仁勳多年來經常以黑色皮衣出席 GTC 開發者大會、CES 消費電子展及 Computex 台北國際電腦展，皮衣已成為他的個人標誌。據《香港01》報道，他今年 9 月接受 CBS 訪問時曾透露擁有約 30 至 40 件皮衣，並曾於韓國綜藝節目分享平日衣着由妻子挑選的習慣。

換衣引時尚媒體討論 本人未交代原因

《GQ》認為黃仁勳今次的棉質外套比黑皮衣低調。《香港01》引述時尚媒體《The Cut》評論，認為深藍色外套與他回歸當日向員工致謝的姿態相配。不過黃仁勳過去已有穿着同款外套的紀錄，暫未有資料顯示他今次特意換衣是為了改變個人形象。

NVIDIA 於 11 月 23 日公布黃仁勳恢復總裁、行政總裁及董事職務。今次復職之際，外界除了關注公司人事安排，亦再次留意其服裝選擇。

資料來源：每日經濟新聞、新京報貝殼財經、Dior、GQ、首爾經濟日報、香港01、NVIDIA