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澳門海關預計 2027 年初在全澳主要出入境口岸正式使用 AI 智能眼鏡，協助關員辨識高風險旅客。據《澳門日報》11 月 26 日頭版報道，海關關長何浩瀚在 11 月 25 日立法會保安範疇施政辯論中表示，關閘及青茂口岸已完成測試，辨識目標人物所需時間由 10 秒減至 3 秒。

眼鏡屏幕即時顯示旅客資料

澳門海關早於 2026 年 4 月 30 日公布試用 AI 智能眼鏡，配合現有「旅客篩選輔助系統」，將過關人士的資料即時顯示在眼鏡屏幕上。關員可在人群中辨識需要查驗的人士，並安排他們接受進一步檢查。海關希望縮短辨識過程，同時讓其他旅客便捷通關。

海關於 2022 年 5 月 25 日正式啟用旅客篩選輔助系統，利用風險評估資料協助打擊非法販運活動。今次加入 AI 眼鏡後，何浩瀚指關員在人流密集的環境中亦能更快收到預警。3 秒是辨識目標人物所需時間，並非整個通關程序所需時間。

日後擴展至車輛及沿岸執法

何浩瀚表示，澳門海關日後將擴大智能眼鏡的使用範圍，包括辨識車輛牌證及比對沿岸人士身份。海關同時籌建綜合查驗平台，集中管理各口岸機檢影像及資料，預計 2027 年第三季投入運作。

海關亦計劃陸續引入 CT 行李檢查系統、車載貨物檢查系統及車底檢查機械人。至於 AI 眼鏡本身，海關上述公告及今次報道未有披露眼鏡品牌、型號、辨識準確率及相關影像資料的保存期限。

資料來源：澳門日報、澳門海關