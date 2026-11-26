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Neuralink 宣布已獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准展開 LINK 關鍵性試驗，評估嚴重癱瘓患者能否以思想控制數碼裝置。公司稱這是美國首個植入式腦機接口的關鍵性試驗，先招募因肌萎縮側索硬化症（ALS，一種漸進式神經退化病）而嚴重癱瘓的美國成年患者。

N1 與 R1 如何讀取腦部訊號

Neuralink 的腦機接口系統透過植入物及電極讀取腦部活動，再由軟件轉成控制電腦或其他數碼裝置的指令。Neuralink 先以手術把 N1 植入物放在頭骨內，再用 R1 機械人把柔軟電極植入大腦，軟件會解讀與動作相關的腦部訊號。

Neuralink 表示，LINK 建基於公司在美國、加拿大及英國進行中的早期可行性研究。這些研究累計已有超過 30 名參與者接受植入，合共累積數千小時在真實環境使用腦機接口的時數；這個人數並非今次 LINK 試驗的參與人數。

招募 ALS 患者 測試控制裝置及安全

LINK 試驗招募因 ALS 而嚴重癱瘓的美國成年患者，名額有限。ALS 會逐漸損害控制自主肌肉活動的神經細胞；Neuralink 招募頁列出的條件包括雙手幾乎或完全不能活動，並有固定可靠的照顧者，參與者預計要投入約 24 個月。

Neuralink 表示，試驗會評估參與者能否以思想控制數碼裝置，以及相關功能能否提升日常生活自理能力。研究亦會在多個臨床地點繼續評估系統的長期安全性及可靠性。

可靠性方面，Neuralink 於 2024 年 5 月披露，首名參與者 Noland Arbaugh 在手術後數星期內出現電極線回縮，令可用電極減少。Neuralink 其後改變訊號處理方法，並報告 Arbaugh 的表現有所改善。

已開放報名 出售前仍須申請批准

Neuralink 稱 LINK 已獲 FDA 批准並開放報名，試驗將評估 ALS 患者以思想控制裝置的成效及系統的長期安全。有意參加者可經 Neuralink 病人登記冊報名，公司表示會逐步擴大參與範圍；公布中沒有交代目標人數、試驗時長或具體臨床地點。

FDA 今次批准只容許 Neuralink 進行臨床試驗，並未批准裝置上市出售。公司取得證據後，仍須申請上市前批准（premarket approval，FDA 為最高風險裝置設的審批途徑）；美國新興生物科技國家安全委員會（National Security Commission on Emerging Biotechnology）9 月的一份文件指，新型腦植入物提交申請後，FDA 審批可能需時 12 至 18 個月。對希望使用這類裝置的患者來說，今次批准仍屬試驗階段。

We’ve received FDA approval to launch LINK, the first pivotal trial for an implantable brain-computer interface in the US. This builds off of our work with 30+ participants with Neuralink to date. Those with ALS may be eligible. To learn more:https://t.co/dWhb5N4GdR pic.twitter.com/Vor7iXXCBA — Neuralink (@neuralink) November 25, 2026

來源：Neuralink Updates、Engadget、Startup Fortune