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美國聯邦通訊委員會（FCC）於 11 月 25 日有條件批准 SpaceX 部署最多 100 萬顆運算衛星，建立名為 Starmind 的太空 AI 數據中心網絡。根據 FCC 核准文件，衛星將分布於距地面 500 至 1,002 公里的軌道，SpaceX 最遲須於 2033 年啟用首顆衛星，2040 年完成整個網絡部署，才能維持現有完整許可。

2035 年須部署 10 萬顆衛星

SpaceX 於今年 1 月 30 日提交申請，原先建議將衛星部署於 500 至 2,000 公里高空，最終核准範圍收窄至 1,002 公里。FCC 規定 SpaceX 須於 2035 年 11 月 25 日前部署及啟用 10 萬顆衛星，2038 年同日前增至 50 萬顆，2040 年同日前完成全部 100 萬顆衛星部署。許可有效期為 15 年，由首顆衛星正式投入運作並向 FCC 作出認證當日起計。

Starmind 主要以雷射進行衛星之間的高速通訊，並連接 SpaceX 現有 Starlink 衛星網絡。FCC 同時批准有限度使用無線電頻段，供光學通訊故障時作後備遙測、追蹤及控制用途。FCC 主席 Brendan Carr 表示，將運算能力延伸至地球以外，有助美國發展新一代 AI 運算基建。

太陽能供電 真空環境散熱仍有難度

SpaceX 的太空數據中心構想是利用軌道上的太陽能為運算裝置供電，減少對地面電網及冷卻用水的依賴。不過太空寒冷並不代表散熱容易。美國太空總署（NASA）的太空裝置熱控資料指出，真空環境沒有空氣對流，裝置需要將晶片產生的熱力傳導至散熱表面，再以熱輻射向外釋放。

大規模 AI 運算能否在衛星有限的體積及重量下有效散熱，以及電力供應、數據傳輸和發射成本能否支持商業營運，仍有待驗證。監管許可本身並不代表技術或成本效益已獲證實。

天文學界憂衛星碰撞及干擾觀測

美國天文學會（AAS）、Amazon Leo 及衛星通訊商 Viasat 曾向 FCC 提出反對申請。FCC 文件記錄了各方對軌道擠塞、碰撞、太空垃圾及天文觀測的憂慮。美國天文學會亦指出，大量運算衛星排放廢熱，或會增加天空的紅外線背景輻射，影響科研觀測。

FCC 要求 SpaceX 在部署運行高度超過 600 公里的衛星前，提交包含最終太空垃圾減緩方案的許可修改申請。SpaceX 亦須每半年報告衛星部署、接近碰撞事件及重返大氣層等資料。FCC 認為 SpaceX 承諾與美國國家科學基金會協調，已足以處理文件中涉及光學天文觀測的疑慮，未就此追加條件。

資料來源：FCC 核准文件、FCC 公告、FCC 原申請公告、NASA