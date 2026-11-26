Advertisement

SpaceX（NASDAQ：SPCX）11 月 25 日宣布，將向目前所有已啟用的「特朗普帳戶」（Trump Account）各捐贈 1 股新發行的 A 類普通股。行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦會以個人名義作出等額配對捐贈，並在 X 發文稱全美每名兒童將獲 2 股。SpaceX 總裁兼營運總監 Gwynne Shotwell 另承諾捐出逾 200 萬股。

馬斯克稱全美每名兒童獲 2 股 實際安排仍待公布

馬斯克在 X 表示，美國每名兒童將獲得兩股 SpaceX 股票，一股來自公司，另一股由他個人提供。他早於 10 月已提出向全美兒童贈送股份的計劃。

不過 SpaceX 官方公告列明，公司捐贈對象為目前已啟用的特朗普帳戶。路透社向 SpaceX 查詢馬斯克的個人捐贈會否透過特朗普帳戶進行，以及是否設有禁售期，公司未有即時回應。公告亦提醒，計劃屬前瞻性承諾，可能涉及第三方及政府審批等不確定因素。

路透社按美國約 7,200 萬名未滿 18 歲兒童及 SpaceX 11 月 25 日收市價每股 US$127.44 估算，若每名兒童均獲 2 股，整項承諾價值約 183.5 億美元（約港幣 1,431 億元）。實際捐贈規模則視乎最終受惠人數及安排。

營運總監另捐逾 200 萬股

SpaceX 總裁兼營運總監 Gwynne Shotwell 亦另行承諾以個人名義捐贈逾 200 萬股 SpaceX 股票。公司表示，正建設未來所需的基礎設施，並研究如何讓人類在不同星球生存，認為下一代美國人亦應有機會持有公司股份，長遠從中受益。

甚麼是特朗普帳戶？

特朗普帳戶是美國為兒童設立、享有稅務優惠的個人退休投資帳戶。根據美國國稅局資料，未滿 18 歲、持有有效社會保障號碼等符合資格的兒童，可由獲授權人士代為申請開戶。

2025 至 2028 年出生、符合公民身份及其他資格的兒童，更可申請美國財政部一次性提供的 US$1,000（約港幣 HK$7,800）啟動資金。這筆政府資金與 SpaceX 的股份捐贈承諾屬不同安排。

資料來源：SpaceX、Reuters、美國國稅局