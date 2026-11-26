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美國總統特朗普（Donald Trump）11 月 24 日接受《紐約郵報》專訪時表示，若有需要，他願意特赦 NVIDIA 行政總裁黃仁勳，但相信毋須走到這一步。特朗普亦透露曾考慮讓美國政府入股 NVIDIA。黃仁勳將於 12 月 1 日及 3 日先後接受眾議院閉門問詢及出席參議院公開聽證會。

特朗普稱願意特赦 希望黃仁勳如實作供

特朗普談及可能特赦黃仁勳時，表示這始終是一個選項，但認為沒有必要。他希望黃仁勳向國會如實交代事件，認為對方毋須援引美國憲法第五修正案拒絕回答可能令自己入罪的問題，但亦指出應由黃仁勳的律師提供法律意見。

黃仁勳於 11 月 12 日辭任 NVIDIA 行政總裁，涉及與一名據報與中國情報機關有聯繫的女子的婚外情爭議。NVIDIA 董事會於 11 月 23 日讓他復職。特朗普在專訪中解釋，NVIDIA 對維持美國人工智能技術優勢十分重要，若董事會選錯接任人選，將不利美國。

曾考慮仿效 Intel 讓政府入股 NVIDIA

特朗普透露曾考慮讓美國政府取得 NVIDIA 股權，並以去年美國政府取得 Intel 約 10% 股權為例。他表示自己曾想過是否應該這樣做，但至今尚未提出，認為現在考慮「可能仍未太遲」。

特朗普在訪問中沒有交代擬取得的 NVIDIA 股權比例、交易方式或時間表，現階段仍屬構想，並非已公布的入股計劃。

司法部調查 NVIDIA 客戶 萬斯稱黃仁勳毋須特赦

路透社 11 月 25 日引述知情人士報道，美國司法部在黃仁勳復職前並未對他本人展開正式調查。司法部正調查 NVIDIA 兩名客戶 Super Micro Computer 及 Megaspeed International 涉嫌向中國走私先進晶片的案件；據知情人士指，司法部未從相關調查中找到黃仁勳違法的證據。

美國副總統萬斯（JD Vance）同日表示，司法部及國安官員告知他黃仁勳並非調查對象，他亦認為黃仁勳毋須獲特赦。萬斯稱若日後出現犯罪證據，應由相關機關決定是否提出檢控。

國會兩黨要求交代晶片出口及白宮介入過程

美國國會兩黨議員仍要求釐清 NVIDIA 的對華 AI 晶片出口是否符合管制規定，以及特朗普政府如何參與黃仁勳復職決定。路透社 11 月 25 日報道，民主黨參議員 Cory Booker 已要求 NVIDIA 提供董事會與特朗普政府的通訊資料，並保留董事會相關紀錄及公司內部出口合規調查資料。

黃仁勳預定 12 月 1 日接受眾議院情報、外交及中國問題相關委員會的閉門問詢，12 月 3 日再出席參議院銀行委員會公開聽證會。

資料來源：New York Post、Reuters、Associated Press、Reuters（國會跟進）