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vivo X500 Pro Max 最突出的優勢是相機及使用時間，特別適合喜歡旅行拍攝的用家。大熒幕和握感亦有不錯表現，不過裸機使用時容易跣手，建議大家同時使用手機套會安全一點。

vivo X500 / X500 Pro Max 是兩部主打攝影的智能手機，今次筆者以 X500 Pro Max 為主要測試機外出一整日，亦比較了兩機的外觀及手感，看看長焦拍攝、人文模式及電量表現能否應付旅行需要。兩機分別配備 6,400 萬像素及 2 億像素蔡司 APO 長焦鏡頭，電池和機身大小亦有分別。以下就分享今次的實際使用感受與取捨。

旅行痛點一：遠處風景影唔清 10 倍長焦仍然頗實用

vivo X500 與 X500 Pro Max 都配備蔡司 APO 長焦鏡頭，分別採用 6,400 萬像素、72mm 等效焦距，以及 2 億像素、85mm 等效焦距設計，對喜歡在旅行途中拍攝遠方景物的用家而言，確實提供了更多取景空間。兩部機的長焦硬件規格並不相同，而今次有關遠攝畫質的實試感受均以 X500 Pro Max 為準，並非兩機畫質對照測試。

▲vivo X500（右）與 X500 Pro Max（左）都配備蔡司 APO 長焦鏡頭，不過最大分別是 X500 為 6,400 萬像素，預設等效光學變焦焦距為 72mm；而 X500 Pro Max 則為 2 億像素，預設等效光學變焦焦距為較常見的 85mm。

▲不過兩機均可以清晰拍攝遠處風景或物件，對喜歡在旅行途中拍攝遠方景物的用家而言，確實提供了更多取景空間。

▲以 X500 Pro Max 為例，從預覽可以見到即使去到 10x 即 240mm 等效焦距左右，仍可以清晰看到大樓頂部。

筆者今次使用 X500 Pro Max 外出拍攝，最深刻的並非一定要找甚麼壯觀景色，而是 Zoom 得夠近之後，原本不起眼的細節都可以變成相片主角。例如遠處一扇窗、一塊招牌，或者建築外牆的紋理，站在原地拉近構圖，已經可以拍成另一張相。這種拍攝方式頗有趣，亦令人忍不住四處放大畫面，看看遠方有甚麼值得記錄。

▲以長焦鏡拍攝最大的好處，就是只要 Zoom 得夠近，原本不起眼的細節都可以變成相片主角。

▲用長焦鏡用來拍攝動物園中的動物，感覺牠們就像在你的身旁一樣。而且 X500 Pro Max 的鏡頭質素十分理想，清晰度高之餘顏色還原度亦十分理想。

▲而且感光元件夠大，動態範圍亦高，走在街上都可以拍出十分有味道的 snapshot。

▲遠攝鏡厲害到月亮都可以做主角，當然肯定牽涉一定程度的 AI 修補，但感覺都頗有 feel。

▲就算拍攝，無論日夜，X500 Pro Max 都有不錯的效果，而且邊走邊拍都十分穩定。

在日間光線充足的環境下，筆者使用 X500 Pro Max 拍得的建築物相片即使放大檢視，窗框和外牆紋理仍有不俗細節；以實際觀感而言，10 倍變焦仍算實用。當然，焦距拉得愈遠，手部的輕微晃動也會被放大，建議大家發現想拍的景物時，停定身體再拍較容易掌握構圖，甚至多拍幾張，就會比較穩陣了，畢竟超長焦並非任何情況下都可以隨手一按便成功。

▲無論是 85mm 甚至去到 10x 混合變焦，即等效 242mm 有效焦距的遠攝相片，都有十分清晰的效果。

▲拍片時長焦鏡表現亦十分理想。

▲在動物園參觀時，以長焦鏡拍攝動物，效果真的十分不錯。

旅行痛點二：街景普通又難影人 人文模式與人像效果夠討好

vivo X500 及 X500 Pro Max 都設有帶菲林色彩風格的人文拍攝選項，對旅行時經常拍街景、小店與同行朋友的用家而言，比起每張相拍完再慢慢調色，直接選用喜歡的色調會方便得多。兩機官方均列有「人文生活」、「人文街頭」及「人文肖像」等菲林風格，可按拍攝對象選擇。

▲X500 Pro Max 亦有內建人文模式，整個介面拍攝感覺更有 feel。

▲它亦設有人像模式，當中不但可以調校光圈調整虛化程度，亦可以選用蔡司各種鏡頭的虛化效果。

▲而且有不少色彩風格，甚至 AI 風格供用家選用，喜歡玩相的用家一定會喜歡。

筆者今次以 X500 Pro Max 的人文模式拍攝普通街道及小店，覺得顏色幾好看，畫面本身亦頗有氣氛。就算沒有特意找一個非常漂亮的景點，日常街景隨手一拍也有不俗的味道。旅行時往往一邊行一邊發現有趣畫面，這種毋須花太多時間處理顏色的拍攝方法，確實比較符合筆者的使用習慣。

▲不同的濾鏡風格，同一個風景可以拍出不同味道。

▲無論是使用超廣角鏡、主攝鏡還是長焦鏡，同一個位置都可以拍出不同主題的相片。

▲拍攝風景，顏色有少許「味精」但不會太過份，成色頗好看，畫面亦有現場氣氛。

▲拍攝人像相片時加入濾鏡，可以訴說不一樣的故事。

▲即使夜間拍片，遇到光差較大的環境，效果亦十分不錯。

使用 X500 Pro Max 幫朋友拍照，長焦鏡頭亦有另一個好處，就是不用拿着手機貼近對方的面前，站遠一點仍可拍到人物的表情和動作。筆者覺得這樣拍攝時朋友的表現會比較自然，配合人像模式，人物與背景的分離亦算清楚，膚色沒有一味調到過白，整體效果頗為討好。

▲使用 X500 Pro Max 幫朋友拍照，長焦鏡頭亦有另一個好處，就是不用拿着手機貼近對方的面前，站遠一點仍可拍到人物的表情和動作。

▲以長焦拍攝人像模片那種壓縮感，令欣賞相片的人更可聚焦在主角上。

拍片時筆者亦試過橫向以雙手握持 X500 Pro Max，手指有足夠位置承托機身，慢慢移動鏡頭時較易控制，畫面未見嚴重晃動。

▲橫向以雙手握持 X500 Pro Max，手指有足夠位置承托機身，慢慢移動鏡頭時較易控制，畫面未見嚴重晃動。

旅行痛點三：導航影相又睇戲 一整日用完仍有 68% 電

vivo X500 及 X500 Pro Max 的香港版本分別內置 7,500mAh 和 7,800mAh 藍海電池，兩者均以大容量電池作為長時間外出使用的賣點。旅行時要用地圖、拍照、上網和看影片，手機能否撐到晚上，比單純看電池容量更有參考價值。

今次一整日外出實測，X500 Pro Max 連續播放了 2 小時 45 分鐘電影《黑殺令》，電量由 94% 下降至 87%，即只減少 7 個百分點，表現令筆者頗有驚喜。之後繼續拍攝相片、影片、使用地圖及上網，到晚上仍有 68% 電量，使用期間毋須經常查看剩餘電量，出外活動時確實安心不少。

X500 單手操作較就手 Pro Max 邊框反而較舒服

vivo X500 和 X500 Pro Max 雖然同屬一個系列，實際握在手上卻有幾明顯的分別。X500 配備 6.59 吋螢幕，相比採用 6.85 吋螢幕的 X500 Pro Max，機身更適合筆者的手形。平日單手滑手機、回覆訊息時，X500 的手指移動幅度不用那麼大，操作自然較為就手。

▲X500（第一張）配備 6.59 吋螢幕，相比採用 6.85 吋螢幕的 X500 Pro Max（第二張），機身更適合筆者的手形。

不過握感也不只看大小。筆者發現 X500 的邊框有少許界手，用力握實時感覺尤其明顯；X500 Pro Max 反而沒有這個問題，邊位貼着手掌更舒服，握久一點亦不會那麼頂手。Pro Max 雖然尺寸較大，拿上手卻有紮實感，手掌托住機身時頗為順手，即使日常以單手滑動及回覆訊息，也並非完全難以操作。它的大型鏡頭模組同樣沒有帶來十分明顯的頭重身輕感。不過兩部機的共同問題是裸機使用時比較容易跣手，建議大家配合手機套 / 殼使用會安全一點。

▲不過 X500 邊框有少許界手感。

▲反而 X500 Pro Max 雖然機身較大，但反而沒有這個問題，邊位貼着手掌更舒服，握久一點亦不會那麼頂手。

外觀方面，X500 的星空灰機背看起來頗耐看，在陽光下還會透出細微閃光；X500 Pro Max 靠近鏡頭位置的紋理，轉換角度時同樣會呈現閃閃的效果。兩者都有值得留意的設計細節，不過喜歡小巧單手操作，還是較重視握持時邊框是否舒服，便要看用家自己的需要。

▲外觀方面，X500 的星空灰機背看起來頗耐看，在陽光下還會透出細微閃光。

▲X500 Pro Max 靠近鏡頭位置的紋理，轉換角度時同樣會呈現閃閃的效果，兩者都有值得留意的設計細節。

大螢幕檢查相片舒服 橫向拍攝亦較易握穩

vivo X500 與 X500 Pro Max 分別採用 6.59 吋 1.5K 和 6.85 吋 2K 螢幕，而且支援最高 144Hz 更新率，對於出外拍攝的用家，大螢幕的實際好處是拍完可以即時檢查構圖，放大看看遠景細節有沒有拍清楚。

筆者今次覺得在 X500 Pro Max 較大的螢幕上翻看相片頗為舒服，搭車時用來看電影亦有不錯的享受。配合橫向雙手握持時穩固的手感，拍照與拍片的操控都算容易掌握。不過當使用高倍變焦，始終要花點時間穩住雙手；要長時間拍攝遠處同一個位置，最好還是找個位置承托一下手臂。

▲X500 採用 6.59 吋 2K 熒幕，本身熒幕都夠大。

▲而 X500 Pro Max 熒幕尺寸更達到 6.85 吋，亦是 2K 熒幕，熒幕更大，方便用家拍攝完成後可以即時檢查構圖，放大看看遠景細節有沒有拍清楚。筆者今次覺得在 X500 Pro Max 較大的螢幕上翻看相片頗為舒服，搭車時用來看電影亦有不錯的享受。配合橫向雙手握持時穩固的手感，拍照與拍片的操控都算容易掌握。

OriginOS 7 與電影拍攝功能 規格之外仍要看實際需要

vivo X500 和 X500 Pro Max 均採用 OriginOS 7，支援跨裝置檔案分享、多工處理及 AI 功能。影像功能方面，X500 支援 4K 電影級色彩影片，X500 Pro Max 則另外主打 4K 240fps 慢動作、電影級 Log 影片及舞台追焦等選項。這些功能對經常記錄旅程的用家有一定吸引力，但今次沒有逐項完成相關功能的對照測試，因此只能作為產品功能介紹，不能說成筆者已驗證其拍攝效果。

至於 X500 Pro Max 主攝官方所稱的 17EV 動態範圍，vivo 註明只適用於主攝在 Log 模式下拍攝的條件；不能直接理解成一般相片模式都有相同動態範圍。兩款機亦具備 IP68 / IP69 防塵防水等級，使用上亦算安心。

▲X500 Pro Max（左）及 X500（右）均採用了 OriginOS 7 作業系統，支援跨裝置檔案分享、多工處理及 AI 功能。

▲影片拍攝方面，X500 Pro Max 支援 4K240p 慢動作影片拍攝。

▲亦支援拍攝 Dolby Vision 格式影片。

▲在影片模式中點按「Pro」按鍵，更可進入專業拍片模式，介面更加專業化之餘，可以操作的選項亦更多，方便大家拍片時微調效果。

▲當然，點按上方的「LOG」按鍵，即可拍攝 LOG 影片，後製空間就會比拍攝一般影片高。

▲拍攝 LOG 影片的實際效果，當中可以玩的特效亦比一般模式更多。

總結：喜歡旅行隨手拍 X500 與 Pro Max 各有適合的用家

vivo X500 Pro Max 今次最令筆者留下印象的，是長焦鏡頭令普通街景多了值得尋找的細節，以及人文模式拍出來頗為討好的色彩。日間變焦至 10 倍仍有實用價值，人像拍攝亦能讓朋友站得自然一點；加上 X500 Pro Max 一整日外出的續航紀錄，確實能回應旅行時幾個常見的使用問題。

兩款機之間，X500 勝在較易單手操作，但邊框有少許界手；X500 Pro Max 雖然大部，邊框和承托手感反而更舒服，亦有規格更高的 2 億像素長焦及更大螢幕。若大家正在考慮將手機當作旅行的主要拍攝工具，vivo 今次推出的 X500 及 X500 Pro Max 似乎都是不錯的選擇，大家不妨考慮一下入手。