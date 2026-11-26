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小鵬集團董事長兼行政總裁何小鵬在 2026 小鵬科技日後與媒體對話，回應 Tesla FSD v15 以 AI 實時生成行車畫面的 Reality View 功能，表示自己未用過該版本，只在網上看過影片。他認為同類世界模型互動介面最重要是用於研發和評測，技術不算困難，關鍵是值不值得花算力實現。

Reality View 實時生成 3D 行車畫面

Reality View 是 Tesla 輔助駕駛軟件 FSD v15 的新功能。據 Tesla 更新說明，功能以車頂上方的虛擬鏡頭實時生成行車畫面，讓司機看到及控制 FSD 計劃如何行駛，前方轉彎亦會在畫面顯示。

畫面採用第三人稱跟隨視角，把道路、車輛、建築及光影重建成立體 3D 場景。Tesla 行政總裁 Elon Musk 表示，Reality View 由約 10 億參數的生成模型製作，與約 30 億參數的駕駛模型共用視覺編碼器 Universal Vision Encoder 處理鏡頭資料所得的視覺特徵，但與負責駕駛動作的神經網絡分開運作。

Elon Musk：只用 AI4 半個加速器算力

他在 X 表示，Reality View 是實時 AI 影片生成，沒有使用遊戲引擎，只用了 AI4 硬件系統單晶片上 3 個 TRIP 加速器其中 1 個的一半算力。他說把一個小型解碼器移到 SRAM 後，騰出了足夠資源供功能使用。

據 TechRadar 報道，Reality View 畫面比實際路面延遲約 1 秒。Tesla 行政總裁亦承認延遲較高，並指改進做法可望把延遲減少約 35%。

世界模型介面的用途與算力取捨

何小鵬在 2026 小鵬科技日後與媒體對話時表示，自己未用過 FSD v15，只在網上看過影片；他認為 Reality View 現時也許仍在科研過程中，但具體情況不太了解。

他認為，更好的世界模型互動介面最重要是用於研發和評測。他指出這類介面會消耗很多算力和電力，但也許能帶來更好的情緒及場景使用價值。

對於實現這類介面的技術，他認為並不算困難，也許明年有人會做得更好，關鍵在於最後值不值得用算力實現。

小鵬談世界模型 Tesla 目標 12 月擴大推送

Tesla 行政總裁稱 Reality View 只用 AI4 一個 TRIP 加速器的一半算力，就能實時生成行車畫面；小鵬集團董事長則表示未用過該版本，認為同類介面最重要是用於研發和評測，並要考慮算力是否用得值得。

他在同一場對話中亦表示，小鵬在科技日公布了汽車世界模型的進展。他稱公司智能輔助駕駛在中國內地的進步速度比以前快 10 至 15 倍，並歸功於世界模型、數據及算力等方面。

Tesla 已由 11 月 21 日起向首批客戶的部分車輛推送 FSD (Supervised) v15.0.1，其行政總裁表示目標是在 12 月更廣泛推出。對使用這項功能的司機來說，FSD 仍是須監督的輔助駕駛功能，駕駛期間要一直留意路面。

來源：新浪科技、TNW | Tesla、Dataconomy