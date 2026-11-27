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AEON 信貸財務（亞洲）遇網絡安全事件後，已將受影響客戶的無卡支付限額設為 0 元，並將免費補發有新卡號的信用卡。公司指未經授權第三方可能曾查閱系統，但現階段沒有證據顯示相關資料遭不當使用。

第三方可能曾查閱系統

AEON 信貸財務（亞洲）表示，公司在 11 月 18 日遇到網絡安全事件，未經授權第三方可能曾查閱公司系統。公司事後採取措施阻止進一步的未經授權存取，並加強系統的保安控制。

無卡支付限額歸零 將免費換卡

AEON 信貸財務（亞洲）已將受影響客戶的無卡支付交易限額設為 0 元。無卡支付指毋須出示實體信用卡的交易，例如在網上用信用卡付款。歸零的是這類交易的限額，信用額維持不變。

公司短期內會個別聯絡相關持卡人，免費補發有全新卡號的虛擬及／或實體信用卡。換卡不影響結欠餘額、還款安排或獎賞積分。

換卡後須向授權商戶更新卡號

AEON 信貸財務（亞洲）提醒，持卡人換卡後如有用信用卡繳付自動轉賬或已授權商戶直接扣款，須向相關商戶更新卡號。公司亦呼籲客戶定期查閱月結單，切勿向任何人透露一次性密碼或個人識別碼。

公司指系統已恢復 獨立專家調查

AEON 信貸財務（亞洲）指，受影響客戶的無卡支付限額已歸零，換卡將由公司個別通知；相關系統已恢復正常運作，未再偵測到異常存取。公司已通報個人資料私隱專員公署及警方，並委聘獨立網絡安全及數碼鑑證專家協助調查，就進一步遏止及補救措施提供建議。

來源：am730