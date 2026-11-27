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賽力斯問界在廣州車展發布整車一體 L3 架構，涵蓋全域感知、決策協同控制及場景體驗 3 部分。賽力斯集團副總裁、問界汽車技術總監周林表示，L3 核心體驗是「脫手脫眼」，司機不需一直握着軚盤，因此需要保證絕對安全。

L3 有條件自動駕駛 系統要求時司機須接管

問界今次發布的架構針對 L3 有條件自動駕駛。按內地標準，在系統設計運行條件內，系統可執行全部動態駕駛任務，司機無需持續留意道路，但收到系統接管請求時須及時接管。

內地強制性國家標準《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》將於 2027 年 7 月 1 日起實施，適用於搭載 L3 及 L4 系統的載客和載貨車輛。標準要求系統安全水平最少達到「一個合格且專注的人類司機」的水平。

架構分 3 部分 高層：脫手脫眼須絕對安全

周林在第 24 屆廣州國際汽車展覽會上發布問界整車一體 L3 架構，分為全域感知、決策協同控制及場景體驗 3 部分。他表示，L3 時代的核心體驗是「脫手脫眼」，司機不需要一直握着軚盤，在這種情況下就要保證絕對安全。

公司稱有 1,300 多項 L3 安全策略

問界同場介紹面向 L3 的研發及測試體系，公司表示已有超過 1,300 項整車安全策略和超過 14,000 個測試用例，實車測試里程達 1,100 萬公里，覆蓋超過 10 萬個用戶場景。這名技術總監又稱，問界輔助駕駛總里程已超過 120 億公里，居中國市場首位；非節假日期間單日平均新增輔助駕駛里程超過 2,350 萬公里，並仍持續攀升。

新 M9、新 M8 標配架構 L3 須符合准入要求

問界發布的整車一體 L3 架構分為 3 部分，公司高層強調「脫手脫眼」需要保證絕對安全。據報全新一代 M9 及新 M8 均全系標配此架構，即將上市的新 M7 亦會採用整車一體 L3 架構設計。

賽力斯早前在投資者互動平台表示，L3 有條件自動駕駛須符合國家法規標準、產品准入、場景政策及合規驗證等多項要求，公司正積極準備相關工作，具體車型及備案資料以官方公布為準。對車主而言，車輛配備 L3 架構不等於 L3 功能已獲准入上路，何時可使用仍要視乎准入及備案進度。

來源：IT之家