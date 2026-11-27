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Claude 開發商 Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 日前在 X 發長文，回應美國媒體 Axios 一篇有關 AI 控制權爭論的報道，否認主張人類應把自由意志交給 AI，形容這說法「荒謬」。他又在沒有點名下批評部分同行把人類控制掛在口邊，只是「基於氛圍的商業與政治表態」，指各家產品在任務自動化取向上沒有實質差異。

轉述指 Anthropic 內部傾向交部分決策權予 AI

美國媒體 Axios 早前報道 AI 控制權爭論，據轉述，報道引述知情人士指 Anthropic 內部普遍認為，當能力遠超人類的超級智能出現時，人類應把部分決策權交給 AI。Anthropic 行政總裁今次發長文，正是回應這篇報道。

Anthropic 行政總裁今次沒有回應自己的過往言論。他 2 月受訪時曾表示，遇上攸關生命或安全的情況，會希望交由 AI 處理；2024 年底亦曾預測 AI 系統將成為領導者，向人類或其他 AI 系統下指令。

用 AI 自動做任務有別於交出管治權

Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 在帖文中把交出管治權與讓 AI 自動完成特定任務分開討論。他舉例指，AI 可以駕駛汽車、設計抗癌藥，或由頭到尾編寫軟件，這些都與人類交出自由意志有別。

談到由誰管治，他認為人類不應為效率或安全而犧牲管治的正當性與自決權，反對專制的理由同樣適用於反對由 AI 管治。他亦表示，仔細讀過他文章或訪問的人，不應得出他支持 AI 接管的結論。

No, I do not believe that we should “surrender human free will” to AI systems, and it’s absurd to suggest that I do. I have written hundreds of pages of essays and a constant theme in them is the need for AI to be governed by legitimate democratic processes. For millennia (going… https://t.co/DUQxWZDPAk — Dario Amodei (@DarioAmodei) November 25, 2026

批同行只喊口號 OpenAI 與 Meta 高層亦談控制權

Anthropic 行政總裁批評部分同行把「人類控制」「AI 只應是工具」等說法掛在口邊，實際上並沒有以不同方式參與 AI 競賽。他指各家產品在任務自動化取向上沒有實質分別，每家公司都在推出愈來愈能自動完成任務的模型，同時聲稱明白自動化的風險並提供防護。

OpenAI 行政總裁 Sam Altman 本月較早時表示，希望人類仍能決定自己的未來。他以治癒癌症為例，指若代價是人類完全失去自主權、控制權和發言權，這樣很難說服人接受。

Meta 人工智能總監 Alexandr Wang 近日亦在 X 發文，表示不應接受把社會交給 AI，並指很難想像人類能控制可在毫無約束下反覆自行改進的 AI。兩人的說法同樣圍繞人類控制權，但 Anthropic 行政總裁並未點名，不能確定他批評的是誰。

倡為 AI 自我改進設限 自家研發大量採用 Claude

Anthropic 行政總裁否認主張讓 AI 接管人類意志，並在沒有點名下批評同行的產品走同一條自動化路線；OpenAI 與 Meta 高層亦先後表態，主張人類保留控制權。

對於 AI 無需人類協助便自我改進，即所謂遞歸自我改進（RSI），他認為或許需要設限。他重申 Anthropic 本月初的看法：若欠缺人類實質監督，或人類無法理解過程，公司不認為讓 Claude 完全自主開發下一代最先進模型是安全的，但他未說明界線該劃在哪裏。

Anthropic 在 6 月表示，合併到公司程式碼庫的程式碼有超過 80% 由 Claude 編寫。公司的上市文件則指，9 月程式碼庫超過 90% 的貢獻由 Claude 編寫，並稱每一代 Claude 都有助加快開發下一代模型。

研究 AI 安全的非牟利機構 METR 本月發表獨立評估，指 Anthropic 模型的進步速度約為以往的 2 倍，主要由 AI 輔助研究推動。Anthropic 一方面借助 Claude 加快研發，另一方面又主張或須為 AI 自我改進設限，兩者之間可能存在張力。

來源：Dario Amodei (X)