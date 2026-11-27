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加拿大歷史學教授 Mark Humphries 在網誌表示，OpenAI 的 GPT-6.2 Astra 用 22 分鐘翻查公開資料，找出耶魯大學館藏 1808 年匿名旅行素描本的可能作者沙博子爵（vicomte de Chabot）。他據報在訪問中指，人手逐一核實文獻中數百個人名要花數年，但他絕不會用 AI 代筆寫論文，並提醒同行認清技術局限。

84 頁匿名素描本 記下大湖區數年後被毀地點

GPT-6.2 Astra 追查的耶魯館藏素描本共有 84 頁，記錄由滿地可前往威廉堡（Fort William）再折返的旅程。其中 34 頁有鉛筆畫、墨水畫或水彩畫，多數有標註，但只有 3 幅有日期。教授指出，素描本雖然不太有名，卻是大湖區幾個數年後被毀地點的獨有紀錄。

素描本似乎曾由私人收藏多年，耶魯大學在 2020 年向古董書商購入，現藏於拜內克古籍善本圖書館，並已全本數碼化放上網。模型提出的可能作者沙博子爵（Louis-Guy-Charles-Guillaume de Rohan-Chabot，1780–1875）是鮮為人知的法國貴族，在法國大革命動盪後輾轉到加拿大。模型判斷，他 1808 年大部分時間以英軍軍官身份留在當地。

由商人日記追到博士論文腳註

GPT-6.2 Astra 先用 3 幅有日期的畫排除教授提出的兩名人選，再循商人日記和書信追查，最後在博士論文的腳註找到旅程日記的線索。教授在 10 月下旬開始試用這款模型，模型其後於 11 月中推出。

按他的網誌所述，模型翻查滿地可毛皮商人 Joseph Frobisher 的日記，循一本約百年前出版的書信集追查到聖約瑟堡（Fort St. Joseph），再在歷史學者 Juliette Reboul 2014 年的博士論文腳註找到沙博子爵的旅程日記。這篇論文研究法國大革命後流亡的貴族家族，教授說研究毛皮貿易史的學者一般不會查到這裏。

手寫文字提及與美國開戰的傳聞，以及一位大人物來到威廉堡

教授按模型建議訂購旅程日記的微縮膠卷掃描本，發現日記字跡與素描本的說明文字相同，行程也與有日期的畫作吻合。日記在 1808 年 6 月 18 日記下他畫了一幅素描，描述的景色與素描本其中一幅聖約瑟堡畫作相同。教授後來用 Anthropic 的 Fable 5.2 重做實驗，模型約 35 分鐘後提出同一名可能作者，但沒有找到那份日記。

1808年6月18日的日記記下他畫了一幅素描，字跡與素描本的說明文字相同

教授估計人手核實數百個人名要數年

據報 Mark Humphries 在電話訪問中表示，人類學者也能完成同樣的考據，但 GPT-6.2 Astra 查閱的文獻合共提及數百個人名，人手逐一核實估計要花好幾年。他反問有多少人願意年復一年查下去。

他在網誌亦寫道，人類不太可能重複模型的做法。能否靠人手得出同一結論，與實際上會否有人花數年沿同一路線查證，屬兩回事。

教授不用 AI 寫論文 提醒同行認清局限

GPT-6.2 Astra 用 22 分鐘從公開資料找到線索，教授再查閱日記核實，認為沙博子爵是素描本的可能作者。據報教授聯絡的一名耶魯圖書館員歡迎這項發現，但校方暫未據此採取正式行動，作者判斷仍未獲館方正式確認。OpenAI 總裁 Greg Brockman 據報亦轉發了教授的帖文，稱模型破解了一個重大歷史謎團。

教授在訪問中表示，他對 AI 的態度比外界想像中更矛盾，認為 AI 無法包辦所有歷史研究工作，自己也絕不會用 AI 代筆寫論文。他希望同行弄清楚 AI 擅長哪些工作，同時記住這項技術的局限。

來源：Generative History (Mark Humphries Substack)、Business Insider、heise online