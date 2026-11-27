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德國電力供應商 Rabot Energy 於 11 月 25 日公布《GTA 6》遊玩 80 小時的電費估算，發現部分電視開啟 HDR 後的功耗甚至高於遊戲主機。以 PS5 搭配 55 吋電視為例，開啟 HDR 後整套裝置的耗電量增加近 4 成。若按香港 11 月平均淨電價計算，80 小時額外電費約為港幣 HK$14 至 HK$17。

四款主機電費比較 Xbox Series S 最省電

Rabot Energy 採用《GTA 6》於 11 月 19 日至 22 日發售首個周末的德國電價，結合已有主機功耗測量數據及歐盟電視能源標籤，估算 80 小時遊戲時間的電費。研究假設所有遊玩時間均落在指定時段，並非直接量度遊玩《GTA 6》80 小時的實際耗電量。

公司以傍晚 6 時至晚上 10 時的電價計算，關閉 HDR 時，Xbox Series S 連同電視的電費最低，約 5.82 歐元（約港幣 HK$49）；PS5 Pro 則為 11.06 歐元（約港幣 HK$94）。開啟 HDR 後，4 款主機組合的估算電費均有增加。

主機（連 55 吋電視） SDR 耗電量（度） HDR 耗電量（度） 德國晚間電費 SDR / HDR（歐元） Xbox Series S 12.9 22.1 5.82 / 9.98 Xbox Series X 18.4 27.6 8.32 / 12.48 PS5 23.3 32.5 10.52 / 14.68 PS5 Pro 24.5 33.7 11.06 / 15.22

55 吋電視開 HDR 功耗可升至 242W

Rabot Energy 以 LG OLED C5 及 TCL 55C7K Mini-LED 兩款 55 吋、120Hz 電視作參考。根據能源標籤，兩款電視在標準動態範圍（SDR）模式下的功耗均約為 76W。切換至高動態範圍（HDR）後，LG 電視的標示功耗達 191W，TCL 電視更達 242W，兩者均高於分析中 Xbox Series X 的遊戲功耗估算。

公司採用功耗較低的 LG 電視 HDR 數據計算電費。PS5 連同電視的耗電量由 23.3 度增至 32.5 度，增加 9.2 度，按德國傍晚電價計算多付 4.16 歐元（約港幣 HK$35），加幅約 39.5%。實際功耗仍會隨畫面內容、電視型號及亮度設定而變動。

香港玩 80 小時 GTA 6 要多少電費？

香港玩家若按 2026 年 11 月中電平均淨電價每度 HK$1.486、港燈每度 HK$1.83 計算，同一組 PS5 及電視在 SDR 模式下的估算電費分別約為 HK$35 及 HK$43；開啟 HDR 後則約為 HK$48 及 HK$59。額外電費約為 HK$13.7 及 HK$16.8。

主機（連電視） 中電 SDR / HDR（港元） 港燈 SDR / HDR（港元） Xbox Series S 19.2 / 32.8 23.6 / 40.4 Xbox Series X 27.3 / 41.0 33.7 / 50.5 PS5 34.6 / 48.3 42.6 / 59.5 PS5 Pro 36.4 / 50.1 44.8 / 61.7

上述香港數字以報告列出的耗電量乘以兩電平均淨電價，並非把德國電費直接兌換成港元。住宅實際電費按用電量、適用收費級別等因素而異，表中只供比較。

轉到深夜打機能否省電？

Rabot Energy 的德國電價模型顯示，晚上 10 時至凌晨 2 時的電價比傍晚時段低約 11%。以 PS5 開啟 HDR 為例，80 小時全部改在深夜遊玩，只能節省約 1.55 歐元（約港幣 HK$13），少於關閉 HDR 的差額。這個時段差價建基於德國浮動電價，香港一般住宅用戶不能直接套用。

資料來源：Rabot Energy、Notebookcheck、香港電台