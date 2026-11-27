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《GTA 6》部分 PS5 玩家即使安裝最新遊戲更新，仍然長時間遇不到雨天或暴風雨。有玩家表示遊玩 56 小時未見明顯天氣變化，清除 PS5 系統快取（Cache）後，重新載入遊戲便遇上風暴。Rockstar Games 早於 11 月 23 日已推出更新修正天氣問題，但尚未確認主機快取是否故障根源。

玩家清除快取後即遇風暴

X 用戶 @VenturaBlock 分享清除 PS5 系統快取的方法，並附上遊戲影片，畫面中 Vice City 海灘上空烏雲密布，海面湧起浪花。帖文指即使更新遊戲後仍然沒有下雨，玩家亦可嘗試透過安全模式清除快取，毋須刪除遊戲存檔。

另一名玩家 GameRoll 於 11 月 26 日分享類似經歷，指自己遊玩 56 小時仍未遇過劇烈天氣變化，依照其他玩家建議清除 PS5 快取後，載入原有存檔便立即遇上風暴。這些玩家回報顯示，安裝遊戲更新後仍可能需要額外操作才能恢復天氣變化。

Rockstar 已推出天氣修正更新

Rockstar Games 於 11 月 23 日公布 PS5 及 Xbox Series X/S 更新內容，當中包括修正天氣長時間沒有變化的問題。更新亦處理遊戲當機、自動儲存異常及部分任務電話未能觸發等錯誤。

玩家清除快取後恢復正常的經歷，令人懷疑主機原有暫存資料可能干擾更新後的遊戲運作。快取一般用於暫存資料，以減少重複處理所需時間。若舊有資料與更新後的程式運作出現衝突，清除快取可能有助排除問題。不過 Rockstar 未有公布這宗天氣故障的詳細成因，亦不能排除完全關機及重新載入遊戲本身有助恢復正常。

PS5 及 PS5 Pro 清除系統快取教學

PS5 玩家若已更新遊戲但仍遇到天氣異常，可參考 PlayStation 官方安全模式指引，依照以下步驟嘗試清除系統軟件快取：

先儲存遊戲進度，完全關閉 PS5，切勿只進入待命模式。 待主機關閉後，再長按機身電源鍵，直至約 7 秒後聽到第二下提示聲才放手。 以 USB 線連接 DualSense 手掣，按下 PS 鍵進入安全模式。 選擇第 6 項「清除快取及重建資料庫」（Clear Cache and Rebuild Database）。 選擇「清除系統軟件快取」（Clear System Software Cache），確認後重新啟動主機，再開啟《GTA 6》遊玩。

清除系統軟件快取一般不會刪除遊戲存檔或已安裝遊戲，玩家毋須重新開始故事模式。不過安全模式另有重設主機等會刪除資料的功能，操作時切勿誤選第 7 或第 8 項，亦建議事先備份重要存檔。

目前上述方法主要來自 PS5 玩家回報，並非 Rockstar 正式公布的修復指引，亦不保證每名玩家清除快取後都會立即遇上下雨。Xbox Series X/S 是否有相同的快取問題及有效解決方法，仍有待確認。

資料來源：Rockstar Games、X @VenturaBlock、GameRoll 帖文、PlayStation