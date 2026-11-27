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長城汽車（GWM）以「ONE GWM」品牌形象在香港展示 4 款新車，其中純電 GWM ORA 5 及 7 座插電式混能 GWM WEY G9 PHEV 已公布香港售價並接受預訂。GWM ORA 5 由 HK$259,900 起，GWM WEY G9 PHEV 售 HK$638,900；同場亮相的 HAVAL H7 及 TANK 300L 則開放意向登記。

GWM ORA 5 SUV 在港推出兩個版本

GWM ORA 5 在港提供掀背版及旗艦版 SUV，官方售價分別為 HK$259,900 及 HK$269,900。GWM ORA 5 憑外觀獲得 2025 年 London Design Awards 汽車類別的「Design of the Year」，座艙則在 2026 年 Torino Automotive Design Award 獲頒「Best Interior Design Award – Family Car」。車身採用流線曲面，配上水滴形頭燈及隱藏式貫穿尾燈。

車內搭載 Coffee OS 3 AI 智慧座艙系統，設有 14.6 吋 2K 中控觸控螢幕及 10.25 吋數碼儀表板，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 及手機 App 遙距控制車輛。中控台配備 50 W 風冷無線充電，中央扶手則設有利用冷氣風道的 3.2 公升冷暖儲物盒。車廂有 33 個儲物空間及 422 公升尾箱，1.65 平方米全景天幕配有全遮光電動遮陽簾。車輛亦標配 6 kW V2L 對外供電，可為電磁爐等家電供電，電量降至 30% 時會自動停止輸出。

GWM ORA 5 採用 58.3 kWh 蜂巢能源（SVOLT）第二代短刀磷酸鐵鋰電池，WLTC 續航為 435 公里，按 NEDC 標準則為 520 公里。車輛支援 120 kW DC 快充及 11 kW AC 充電，代理指使用快充由 30% 充至 80% 需 20 分鐘。

車輛採用前輪驅動，前置摩打輸出 150 kW（204 PS），最大扭力 260 Nm，0 至 100 km/h 加速需 7.7 秒。車身長、闊、高分別為 4,471、1,833 及 1,641 mm，軸距為 2,720 mm；懸掛採用前麥花臣及後多連桿設計，最小轉彎半徑為 5.45 米。

7 座插電混能 WEY G9 PHEV Hi4 智能四驅系統

GWM WEY G9 採用 2-2-3 七座佈局，第二排設零重力獨立座椅，附電動腿托、隱藏式小桌板及一鍵復位功能。前兩排均用 Nappa 真皮，設通風、加熱及 10 點式按摩；第三排用 PVC 合成皮，可前後滑移及按 4/6 比例分開翻摺，行李箱容量可在 233 L 至 1,725 L 之間調整。

車身長 5,050 mm、闊 1,985 mm、高 1,900 mm，軸距為 3,085 mm。左右兩側均設電動防夾趟門，配有低踏板及扶手。車內另備雙層隔音玻璃、ANC 主動降噪、12.5 L 冷暖雪櫃，以及由 21 組揚聲器組成的音響系統。

GWM WEY G9 的 Hi4 系統由 1.5 L 渦輪增壓引擎、DHT 混能波箱及前後雙電動摩打組成，綜合輸出為 442 PS，峰值扭力為 642 Nm。廠方公布，0 至 100 km/h 加速需時 5.7 秒，滿油滿電綜合續航超過 1,000 公里。WEY G9 充電規格為 DC 120 kW 及 AC 11 kW，另支援 3.3 k

兩款四驅車 HAVAL 及 TANK 開放意向登記

HAVAL H7 及 TANK 300L 在香港率先展出左軚版本，兩款車現已開放意向登記，右軚版本仍在籌備。長城汽車預計 HAVAL H7 於 2027 年上半年正式推出，TANK 300L 則預計於同年下半年推出。HAVAL H7 採用 Hi4 電混四驅系統，輸出 320kW 及 670 Nm 扭力，廠方公布的 0 至 100 km/h 加速時間為 4.9 秒。越野車 TANK 300L 則採用 Hi4-Z 混能系統，廠方公布的綜合扭力為 1,195 Nm。

奧海城車展公開展出 4 款新車

長城汽車將於 11 月 27 至 29 日在奧海城公開展出 4 款新車，其中 GWM ORA 5 與 GWM WEY G9 PHEV 已接受預訂，HAVAL H7 及 TANK 300L 則處於意向登記階段。