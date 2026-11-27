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HKJunkCall 已於 11 月 27 日恢復網站及可疑電話號碼查詢功能，平台早前因系統異常暫停服務約五日。團隊仍未公布具體原因，事件是否涉及黑客入侵或資料外洩，亦未獲確認。

系統異常停運五日後重開

HKJunkCall 在 11 月 22 日公布暫停服務，當時網站只顯示暫停通知，團隊表示正全面檢查系統，未能確認恢復時間。

11 月 27 日實測顯示，hkjunkcall.com 已恢復正常首頁，暫停通知亦已移除，可疑電話號碼查詢功能回復可用。團隊截至發稿時仍未交代系統異常的具體原因。

平台資料供多款攔截程式使用

HKJunkCall 透過市民舉報收集懷疑推銷及詐騙電話號碼，再整理成垃圾電話名單，供來電攔截程式使用；平台亦收錄公營機構電話白名單，協助市民辨認重要來電。

消委會 2024 年調查顯示，小熊來電（Call Defender）、芝麻來電（Jima Caller ID）及 Whoscall 均採用 HKJunkCall 資料庫。惟停運是否影響各款程式的名單更新及來電辨識功能，仍未有確切資料；網站停止服務亦不等於所有攔截程式均無法運作。

原因未明 市民可改用其他查核方法

截至發稿時，團隊未有確認事件是否涉及黑客入侵或資料外洩，因此不能由網站停運推斷事故性質。遇到陌生來電時，市民亦不應單憑攔截程式有否顯示警告判斷對方身分。

在 HKJunkCall 停運期間，市民可改用警方防騙視伏器，或致電防騙易 18222 查核。若對方自稱銀行或政府部門職員，可先掛線，再自行查找有關機構官方聯絡電話核實。

來源：unwire.hk