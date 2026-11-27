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華為將於 2027 年 2 月 16 日在三藩市舉行的 ISSCC 2027 晶片技術會議發表客製化高頻寬記憶體（HBM）論文。設計有 4,096 個數據接腳，是 HBM4 標準的兩倍，並採用 5 層晶圓對晶圓混合鍵合。這次公布的是研究設計，量產時間未定。

美國限制 HBM 供應中國

華為研究的 HBM 是 AI 晶片的關鍵元件，頻寬愈高，記憶體在同一段時間內便能向處理器傳送更多數據。據 Bloomberg 報道，市場目前由 Samsung、SK hynix 和 Micron Technology 主導，美國已禁止這 3 家廠商向中國客戶供應 HBM。

中國現有的外國製 HBM 庫存正逐步減少。美國亦限制 Nvidia 向中國出口最先進的晶片，華為昇騰其後成為中國使用最廣泛的國產 AI 加速器。若華為能量產 HBM，將有助紓緩中國半導體尋求自給時面對的供應瓶頸。

4,096 個接腳配合 5 層晶圓鍵合

華為客製化 HBM 設有 64 條通道，共 4,096 個數據接腳；Samsung 和 SK hynix 已量產的 HBM4 採用 2,048 個數據接腳的標準介面。接腳較多，理論上可提高頻寬，但總頻寬也取決於每個接腳的傳輸速度，華為尚未公開這項數據。

這套設計在 5 層晶圓之間直接鍵合銅互連，取代傳統堆疊記憶體所用的矽通孔與微凸塊連接方式，可縮短數據傳輸路徑，但對晶圓對準精度與表面平整度的要求更高。華為亦把記憶體控制器整合到 HBM 架構內。

華為發表 HBM 研究 長鑫同場公布記憶體技術

華為將在 ISSCC 2027 公開客製化 HBM 的研究設計，量產時間仍未確定，容量、功耗和製造良率亦未公開。同一會議上，中國記憶體晶片商長鑫存儲（ChangXin Memory Technologies）將發表採用混合鍵合的 32Gb DDR5 晶片，以及每個接腳傳輸速度達 17.6Gb/s 的 LPDDR6 介面。

來源：Zaobao