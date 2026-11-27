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第一身視角走入昏暗壓迫的觀塘工業區街頭，熟悉的工廠大廈變成恐怖舞台。為了「迫朋友玩」，本地創作者 BK 憑一己之力將整個觀塘搬入恐怖遊戲《Kwun Tong》之中。對 BK 而言，選擇觀塘作為遊戲背景並非偶然。他自小在觀塘長大、工作，連日常與朋友聚餐以及個人工作室都扎根於此，這社區早已成為他生活的一部分。

遊戲連結：https://store.steampowered.com/app/3331230/%E8%A7%80%E5%A1%98_Kwun_Tong/

把成長軌跡變成恐怖場景

要一個人重現整個社區並不容易，BK 在開發初期便經歷了不少挫折。他原本打算直接從 Google Map 匯出 3D 模型使用，結果發現畫質與貼圖（Texture）極為粗糙，「Google 嗰個就好似我唔戴眼鏡咁樣睇唔到嘢。」正當幾乎想放棄之際，他發現地政總署開放了免費的 3D 空間數據，貼圖清晰度大幅提升。不過，官方數據並非直接可用，BK 隨後花了兩三個月時間為地圖逐一「執漏」。他解釋，地政處的原始資料中，地面與建築物外牆都是平面的，亦欠缺香港大廈最具代表性的冷氣機。為了避免畫面顯得太過「2D」，他親手將細節逐一立體化，在建築物外牆貼上大量冷氣機模型，形容自己就像一位「縫合師」，將所有街景元素拼湊成真實的觀塘面貌。

零編程底子拒用 AI 用 AI 寫就失去意義

獨力包辦整套遊戲開發的 BK，本身並非軟件工程出身，寫程式的底子幾乎是零。面對近年盛行的生成式 AI 工具，他亦堅持全程零 AI 輔助、「冇買 token」，所有遊戲邏輯與 Blueprint 均由自己一手一腳摸索編寫。BK 將寫遊戲比喻為畫畫，認為若交由 AI 代勞，成品便不再屬於自己；加上他製作遊戲的初衷是為了「呃朋友嚟玩」，若靠 AI 自動生成，便失去了親手創作與整蠱朋友的樂趣和意義。