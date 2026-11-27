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Microsoft 在 Ignite 2026 大會公布 Windows 11 記憶體最佳化成果，據報調整自家應用程式及背景服務後，合計釋放接近 900MB 系統記憶體（RAM）。Microsoft 將 8GB RAM 等記憶體容量受限的裝置列為重點，希望減輕同時執行多個程式時的負擔。

記憶體加價 8GB 裝置成減負重點

Microsoft 將減輕 Windows 11 在 8GB 等容量受限裝置的記憶體負擔列為重點。據 Windows Latest 報道，負責 Windows 核心作業系統工程團隊的企業副總裁 Ian LeGrow 指出，記憶體價格大幅攀升，減少系統本身佔用的記憶體因而更重要。

Microsoft 調整的範圍包括旗下多款應用程式，以及在背景運作的服務。即使使用者沒有把服務開在眼前，背景運作也會佔用記憶體；減少這部分用量，可為同時開啟的程式留下更多空間。

據報釋放近 900MB RAM

Windows 11 據報透過調整自家應用程式和背景服務，合計釋放近 900MB RAM，重點是減輕 8GB 等容量受限裝置的負擔。Microsoft 高層指調整有助改善系統流暢度和多工表現，但近 900MB 是釋放的記憶體容量，並非多工速度的實測結果。

來源：Windowslatest