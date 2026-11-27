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Nvidia 晶片賣家據報在美國收緊遙距算力管制後通知新興雲端服務商，只要有任何算力會租予中國企業，賣家就不會供貨。以往美國出口管制已實際禁止 Nvidia 最先進晶片售予中國企業及進口中國，新規則進一步限制中國企業經海外數據中心遙距取用美國先進算力。

美國收緊海外算力租用渠道

Nvidia 最先進晶片以往已受美國出口管制，但中國企業仍可向新興雲端服務商租用海外數據中心的算力，毋須自行購入晶片。美國商務部轄下工業與安全局（BIS）在 11 月 16 日公布臨時最終規則，收緊這類遙距取用渠道，規則於 11 月 19 日生效。

美國貿易代表 Jamieson Greer 表示，新規則目的是堵塞間接取得先進算力的漏洞。他列舉的渠道包括經東南亞等地走私晶片，以及透過第三國數據中心遙距取用算力。

據報算力只要租予中國企業就不供貨

Nvidia 晶片賣家據報在新規公布後向新興雲端服務商提出供貨條件：只要有任何算力會租予中國企業，賣家便不會供應晶片。CNBC 引述兩名知情人士報道，Nvidia 在新規公布前已表明，不會向把逾 50% GPU 租予中國企業的客戶出售晶片。

據報有賣家正為手上的 GPU 另覓買家。消息人士指，這批 GPU 原擬用於讓中國客戶租用算力的數據中心。另一方面，投資者質疑 AI 熱潮能否持續，新興雲端服務商的股價近期再度受壓。

遙距取用新規生效 擴權草案待審

Nvidia 晶片賣家據報在美國遙距取用新規生效後收緊供貨條件；另一項擬擴大美國政府管制雲端服務存取權的《Remote Access Security Act》草案已獲眾議院通過，但尚未獲參議院通過。據報 Nvidia 曾向客戶警告，草案若成法，公司與客戶均可能面對法律行動。

Nvidia 與 BIS 均未即時回應有關供貨條件的媒體查詢。

來源：X