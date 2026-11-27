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八達通卡有限公司今早偵測到系統遭網絡攻擊，約 7,500 名個人客戶的姓名及相片受影響，當中部分可能涉及自動增值資料，另有約 22,000 名商戶的聯絡資料受影響。八達通表示，主要服務運作如常，卡及銀包內的餘額安全，受影響客戶將獲直接通知。

哪些客戶及商戶資料受影響

據 Now 新聞報道，八達通發現系統遭網絡攻擊後隨即採取行動控制事件。公司評估發現，受影響的個人資料包括姓名及相片，部分亦可能涉及銀行編號及自動增值金額，但不涉及信用卡或銀行戶口資料。

商戶方面，約 22,000 名商戶的聯絡資料受影響，涉及公司聯絡人的姓名、職位、電郵地址及電話號碼。

主要服務如常 公司稱餘額安全

八達通表示，實體八達通卡、手機八達通及八達通銀包可繼續正常使用，卡及銀包內的餘額仍受保障。截至發稿時，公司未發現有客戶因事件蒙受財務損失，但因應已採取的預防措施，少數功能或會暫時受影響。

受影響客戶將獲直接通知

八達通表示，網絡攻擊涉及個人客戶及商戶資料，但主要服務維持正常，公司將直接通知所有受影響客戶。八達通已通知相關當局，正全面調查事件，並會按調查進展更新評估。

八達通已設特設查詢熱線。個人客戶可致電 2266 2222，選擇語言後按「6」查詢這宗資料安全事件；商業客戶可致電 2266 2388。

公司提醒客戶留意戶口有否異常活動，並提防冒認八達通的來電、短訊、電郵及可疑連結。如收到聲稱代表八達通的可疑訊息，切勿透露個人、戶口或驗證資料。

來源：Now