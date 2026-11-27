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人工智能（AI）公司 OpenAI 與 Anthropic 近日傳出在密碼學研究取得重大突破，其中一間或兩間公司可能已找到以普通電腦高效率分解巨大整數的方法，威脅廣泛應用於網絡保安的 RSA 公開密鑰加密技術。消息亦引起外界猜測，兩間公司是否因此押後推出新一代 AI 模型。不過科學期刊《Nature》11 月 26 日報道指有關突破仍未獲證實，現時亦未有公開證據證明 RSA 已經失守。

美國學者聽聞多個消息 其後澄清未能證實

美國德州大學奧斯汀分校電腦科學教授 Scott Aaronson 於 11 月 24 日在個人網誌回應讀者時，透露聽聞 OpenAI 或 Anthropic 可能已掌握在多項式時間內進行整數因式分解（Factoring in P）的方法。相關留言截圖隨後在社交平台 X 流傳。

Aaronson 翌日再談及事件，表示他從不同消息來源得悉 AI 研究機構可能掌握重大密碼學研究成果，但在看到具體內容或直接獲研究機構人員確認之前，對成果究竟涉及哪種加密技術並無把握。他其後補充說明，自己有較大信心的部分並未達到確認多項式時間整數分解的程度。科技媒體 The Next Web 亦報道，他未有證實 RSA 遭破解。

普通電腦若能快速分解整數 RSA 安全基礎或動搖

RSA 的安全性依賴大整數因式分解的運算難度。電腦可以輕易將兩個巨大質數相乘，但只知道乘積，要反過來找出原來的質數便相當困難。現時常見的 RSA-2048 使用 2,048 位元的模數，現有一般電腦難以在合理時間內完成分解。

如果 AI 找到毋須量子電腦、又能在實際可接受的時間內完成這類運算的新演算法，RSA 私密密鑰的安全性便可能失去保障。但《Nature》指出，即使數學家證明某種運算可以在多項式時間內完成，演算法仍可能因運算量過大而無法實際應用。理論突破與破解現有密鑰是兩回事。

網站憑證及軟件簽署或受影響 其他加密技術未必失守

RSA 除了用於加密及密鑰傳送，亦可用於數碼簽署。倘若有方法實際破解 RSA，依賴這種技術驗證身份或確認資料真偽的網站憑證、軟件更新及電子文件均可能需要更換保安機制。部分採用 RSA 保護的舊有加密通訊亦可能受到影響。

不同加密技術採用的數學原理有別。常用的對稱式加密 AES 並不依賴整數因式分解；橢圓曲線密碼學（ECC）涉及另一類數學問題。因此即使 RSA 出現漏洞，也不能直接推論所有網上通訊、銀行交易或加密貨幣錢包均已失去保障。

美國國家標準與技術研究院（NIST）已制定後量子密碼學（PQC）標準，包括用於建立密鑰的 ML-KEM，以及數碼簽署技術 ML-DSA 和 SLH-DSA。這些技術依賴不同的數學問題，並可在一般電腦運行。企業轉換加密技術仍需考慮現有系統、憑證及硬件的相容性，並安排測試及更新。

OpenAI 曾解釋延遲推出模型原因 未提及 RSA

OpenAI 於 11 月 18 日發表 AI 安全研究文章，表示公司需要更多證據確認頂尖模型符合安全要求，必要時會暫停內部訓練或押後推出模型，並以 GPT-6.1 Astra 為例。公司亦提到需要測試模型會否繞過安全限制，以及加強監察內部部署的模型。

美國媒體 Axios 於 11 月 24 日引述逾 24 名了解內部討論的消息人士報道，OpenAI 與 Anthropic 員工擔心新模型能力提升速度超越現有安全管控技術。現時公開資料未能證明兩間公司的模型推出安排與 RSA 傳聞有直接關係。兩間公司亦未有公開可供獨立驗證的快速整數分解演算法，外界仍需等待具體研究結果。

資料來源：Nature、The Next Web、OpenAI、Axios、RFC 9958