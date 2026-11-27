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Rockstar Games 據報多年來不斷收到好萊塢改編《Grand Theft Auto》（GTA）系列的邀約，至今仍然沒有興趣。消息人士指，Rockstar 對把西部遊戲《荒野大鏢客》（Red Dead Redemption）改編成電影或電視劇的態度則較開放，一名經紀人稱其授權版權曾開價逾 1 億美元（約港幣 7.8 億元）。

好萊塢爭遊戲版權 每集花費最多 2,500 萬美元

娛樂公司多年來不斷接觸 Rockstar Games，希望改編已有 30 年歷史的 GTA 系列，但 The Ankler 引述多名消息人士指，這間 Take-Two 旗下遊戲公司至今仍然沒有興趣。

好萊塢正積極爭取遊戲版權，Amazon、Netflix 及 FX 改編《Tomb Raider》、《Assassin’s Creed》及《Far Cry》，每集花費 1,500 萬至 2,500 萬美元（約港幣 1.17 億至 1.95 億元），希望吸引玩家收看電視劇。

Amazon 的《Fallout》及 HBO 的《The Last of Us》改編成功，也令業界更積極爭取遊戲版權。

荒野大鏢客改編較開放 經紀人稱曾開價逾 1 億美元

據消息人士透露，Rockstar 對把《荒野大鏢客》這個西部動作冒險遊戲系列搬上電影或電視的態度，比 GTA 開放。

一名與遊戲界編劇合作的經紀人表示，Rockstar 曾一度提出授權版權售價至少超過 1 億美元（約港幣 7.8 億元）；這是曾提出的價錢，並非成交價。作為參考，Amazon 在 2017 年以 2.5 億美元（約港幣 19.5 億元）取得《指環王》（The Lord of the Rings）全球電視版權，兩者版權範圍並不相同。

據報 GTA 改編仍無興趣 荒野大鏢客較開放

Rockstar 據報對 GTA 系列影視改編仍無興趣，對《荒野大鏢客》則較開放，有經紀人稱後者的授權版權曾開價逾 1 億美元。

GTA 6 日前推出後，Rockstar 公布遊戲推出前已預售 3,250 萬份，首日零售銷售額達 37.9 億美元（約港幣 295.6 億元），約為 2013 年 GTA V 首日約 8 億美元（約港幣 62.4 億元）的 5 倍。

報道形容 Rockstar「不需要好萊塢」；GTA 系列向來的商業成績，或令公司對影視改編較審慎。對期待遊戲角色登上銀幕的玩家而言，兩個系列目前獲改編的機會看來並不一樣。

來源：The Ankler、Yahoo Finance