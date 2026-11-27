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德國企業軟件商 SAP 據報正籌備削減至少 10,000 個職位，配合企業軟件業務轉向以 AI 為先。裁員規模相當於 SAP 全球逾 11 萬名員工的近一成，產品、工程及銷售是檢視重點，最終數字仍可能因勞資磋商而變動。

AI 轉型已兩度調整高層架構

SAP 行政總裁 Christian Klein 正推動以 AI 為先的策略，將 AI 工具更深入整合到企業應用程式。SAP 今年已先後兩度調整執行董事會架構，產品主管 Muhammad Alam 不會續約，銷售主管 Thomas Saueressig 亦已宣布將離任。

這輪調整已觸及產品及銷售主管。據彭博引述知情人士報道，SAP 正籌備的下一步涉及檢視各部門可削減的職位，範圍不限於負責開發產品的團隊。

據報重點檢視產品、工程及銷售職位

SAP 據報要求所有部門找出可能削減的職位，尤其着眼於產品、工程及銷售。至少 10,000 個是全公司擬削減的職位總數，報道並無列出各部門分別涉及多少職位。

財務總監 Dominik Asam 早前在 Morgan Stanley 一場會議上表示，公司今年員工人數略有增加，但他預期這個趨勢將會逆轉。他談及的是整體人手走勢，並無確認今次裁員規模。

上輪約萬個職位受影響 歷時逾一年

SAP 在 2024 年啟動的重組涉及約 10,000 個職位，歷時超過一年，耗資約 30 億歐元，開支大部分為遣散費及其他僱員相關支出。若今次據報的方案推行，將是 SAP 不足 3 年內第 2 次涉及約萬個職位的大規模重組。

據報裁員規模仍待勞資磋商

SAP 據報正為企業軟件 AI 轉型籌備削減至少 10,000 個職位，最終規模仍可能在勞資磋商後改變。SAP 拒絕就裁員消息置評，只表示公司會持續檢視組織架構，使之配合業務策略及客戶需要。

來源：Reuters