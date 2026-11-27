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數碼通（SmarTone）在部分地區流動網絡一度中斷後宣布，向所有數碼通及自由鳥（Birdie）月費計劃客戶送一次性 10GB 本地數據。客戶毋須申請，額外數據會在下個賬單月自動存入賬戶。

手機顯示沒有服務 斷網回報逾千宗

數碼通流動網絡於 11 月 26 日下午約 2 時半出現故障，據本地傳媒報道，有用戶的手機顯示「沒有服務」，無法用流動數據上網或打電話。部分用戶轉用 Wi-Fi 上網，亦有人收不到驗證碼；使用數碼通網絡的自由鳥同樣受影響。

據報事故監察網站 Downdetector 在下午約 2 時半錄得逾 1,000 宗數碼通事故回報。旺角西洋菜街的數碼通門市一度有逾 20 人輪候查詢，有用戶最初以為是自己的手機出問題。

下午 4 時 22 分宣布全面恢復

數碼通在當日下午 4 時 22 分宣布受影響的網絡服務已全面恢復。公司當日下午約 3 時首次確認部分地區網絡不穩，指正調查及跟進，並向客戶致歉；到下午 3 時 45 分，公司再指受影響服務已陸續恢復。

數碼通建議仍未能正常使用服務的客戶重新啟動手機，或開啟再關閉飛行模式，如問題持續可聯絡客戶服務。公司未有公布故障原因，並表示工程團隊已檢視及跟進事故，會繼續監察網絡運作。

月費客下個賬單月自動獲發數據

數碼通在網絡全面恢復後翌日再次致歉，並宣布所有數碼通及自由鳥月費計劃客戶均會在下個賬單月自動獲發一次性 10GB 本地數據，毋須另外登記。額外數據的有效期以相關條款為準。

有用戶在網上表示，繳交月費是為了有穩定的網絡服務；亦有人質疑，多送 10GB 對本身已有無限數據的客戶作用不大。也有用戶提出減免月費。