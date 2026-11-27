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SmartPLAY 康體通有用戶反映收到未曾要求的驗證碼電郵，懷疑個人資料外洩。個人資料私隱專員公署接獲康文署通報後已展開調查，初步資料顯示事故可能影響約 9 萬人，涉及的資料可能包括地址及電話號碼。

沒索取驗證碼卻收到電郵

SmartPLAY 康體通一名用戶 11 月 26 日在 Threads 發文，指自己當時沒有使用這款康文署應用程式，也沒有要求收取驗證碼，卻突然收到系統發出的驗證碼電郵。這名用戶因而懷疑個人資料外洩。

初步估計或影響約 9 萬人

SmartPLAY 康體通事故初步可能影響約 9 萬人，涉及的資料可能包括姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址及電話號碼。據香港電台報道，私隱專員公署確認在 11 月 27 日接獲事故通報，並提醒康文署盡快通知受影響人士。

公署展開調查並提醒市民防騙

SmartPLAY 康體通懷疑資料外洩事故已由私隱專員公署按既定機制展開調查，約 9 萬人仍是初步估計的可能受影響人數。公署提醒市民，收到來歷不明或可疑的來電、短訊或電郵時，應提高警覺，切勿隨意開啟附件、點擊連結或披露個人資料。

如果懷疑自己的個人資料可能外洩，公署建議考慮更改相關網上帳戶的密碼，並在適用的帳戶啟用多重認證。市民亦可查看帳戶的登入紀錄，留意有沒有異常登入。

公署又提醒，即使對方能說出市民的個人資料，在提供進一步資料或付款前亦應停一停、諗一諗，透過官方途徑核實真偽。

來源：Rthk