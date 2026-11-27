Advertisement

馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 再擴大 AI 算力投資。Apollo Global Management 與 Goldman Sachs（高盛）11 月 20 日宣布，約 440 億美元（約港幣 3,432 億元）債務融資已完成定價，資金將用於採購 NVIDIA 新一代 Vera Rubin GPU 及相關硬件，以擴充 SpaceX 地面 AI 運算基建。兩家金融機構稱，這是歷來最大規模的 GPU 融資交易，硬件預計於 2027 年上半年交付。

投資者需求強勁 融資規模由 400 億美元增至 440 億美元

SpaceX 早於 10 月 26 日公布，已就約 400 億美元（約港幣 3,120 億元）的 GPU 及相關硬件融資租賃達成具約束力承諾，交易對手為 Apollo 管理的實體。Apollo 及高盛其後公布，由於投資者踴躍認購，融資規模增加約 10%。

交易涵蓋優先及次順位債務票據，Apollo 與高盛旗下基金及關聯機構參與融資，BlackRock、高盛資產管理旗下基金及帳戶，以及由 KKR 提供投資建議的資本帳戶亦作出主要投資承諾。高盛負責設計融資結構。

以租賃方式取得 GPU 供 Grok 及雲端服務使用

SpaceX 計劃以融資租賃方式取得 GPU 算力。據 PitchBook 11 月 25 日報道，Apollo 將採購 NVIDIA Vera Rubin GPU 及相關硬件，再租予 SpaceX，每批設備租期約 5 至 5.25 年。440 億美元是整項融資規模，並非 NVIDIA 單獨取得的晶片訂單金額，公告亦未披露 GPU 數量。

SpaceX 在 10 月公告表示，租賃安排有助公司拓闊資金來源，增加算力以支援企業及消費者使用 Grok，並服務現有及未來雲端客戶。公司當時預計在 2026 年底前完成租賃交易，仍須符合指定成交條件。融資方最新公告維持 2027 年上半年交付硬件及開始租賃的預期。

Vera Rubin 支援大型 AI 模型訓練及推理

NVIDIA 今年 3 月公布 Vera Rubin 平台詳細規格，其中 NVL72 機櫃整合 72 顆 Rubin GPU 和 36 顆 Vera CPU，以 NVLink 6 互連，支援大型 AI 模型訓練及推理。NVIDIA 聲稱與 Blackwell 平台相比，Vera Rubin 訓練大型混合專家模型所需 GPU 數量可降至四分之一；這屬廠方公布的比較數據，SpaceX 並未公布自身實測結果。

NVIDIA 於 11 月 23 日宣布黃仁勳恢復行政總裁職務，而這筆融資在 11 月 20 日已完成定價，早於復職公告。SpaceX 更早於 10 月公布融資承諾，未有資料顯示交易是馬斯克為聲援黃仁勳復職而安排。

資料來源：Apollo、SpaceX、PitchBook、NVIDIA、NVIDIA 復職公告