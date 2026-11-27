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一名網民在 Threads 發文，稱在自提點排隊時，看見一名看來 70 多歲的婆婆代家人領取淘寶包裹，包裹目測約 1 米長。職員問她能否獨自搬動，婆婆答稱可以慢慢走。發帖者呼籲，買大件重物應自行提取或安排送貨上門。

職員取出大件包裹 問婆婆能否獨力搬動

據這名 Threads 網民描述，婆婆代取的淘寶包裹目測約 1 米乘 0.5 米，職員取出包裹時也吃了一驚，於是問她能否自己搬。目擊者形容包裹相當沉重，並未提及實際重量。本文配圖為 AI 生成示意圖，並非事發現場，圖中人物亦非當事人。

婆婆答稱可以慢慢走，目擊者聽後感到心酸，也擔心她獨自搬重物會受傷。有留言者分享類似見聞，認為慳下的運費抵不上長者跌倒受傷的風險。家人請長者代取時，長者即使覺得吃力也可能不好意思拒絕，單憑一句答應，未必知道對方搬起來有多吃力。

AI 生成示意圖，並非事發現場，圖中人物並非當事人。

自提省下送貨費 大件仍要搬回家

淘寶等跨境網購可以選用自提點，省下送貨到住宅或搬貨上樓的部分費用，但從自提點到家門的一段路仍要自己安排。若買的是大型傢俬或其他重物，麻煩就不只在於要抽時間取件，還要有人把整件貨搬回家。

選擇自提或送貨上門時，除了比較運費，也可先看包裹大小和重量，再決定由誰取件。若由家人代取，最好先說清楚是甚麼貨，讓對方知道要搬的是普通小包裹，還是一件可能難以獨力搬動的大件。

大件重物自行提取或送貨上門

這名 Threads 網民稱目擊婆婆代取大型淘寶包裹後，呼籲買家自行提取大件重物，或多付運費安排送貨上門，避免讓長者獨自搬運。若落單時只想着省運費，卻要家中長者把大件重物搬回家，這筆運費還值得省嗎？

來源：Threads