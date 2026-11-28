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Apple 據報計劃重推慈善合作系列 (PRODUCT)RED，紅色 HomePod mini 2 的疑似零售包裝相片已於網上曝光。有網民分享疑似新配色的包裝相片，與彭博早前報道的外觀相符。Apple 或於 12 月 1 日世界愛滋病日前後推出相關產品，惟暫未正式公布發售安排。

紅色網布配白色觸控面板

據報道指，X 用戶 @s_s_s_t_x 曾分享疑似新款 HomePod mini 2 的包裝相片，彭博記者 Mark Gurman 其後轉發相關圖片。據報包裝正面顯示揚聲器採用紅色網布及白色觸控面板，盒側疑有 (RED) 標誌。引述 Reddit 用戶 mateograph 亦分享了另一張相片，顯示同一包裝。

https://t.co/0bgZQppOk6 — Mark Gurman (@markgurman) November 28, 2026

目前仍未確認相片拍攝地點，亦未有證據顯示商店已正式開售紅色版本。HomePod mini 2 早於今年 10 月推出，原有配色包括粉紅、綠、藍、白及午夜色，這次預計只增加配色，未有消息指硬件規格會再改動。

AirPods Max 2 及配件亦傳加入慈善系列

彭博於 11 月 23 日引述知情人士報道，Apple 亦計劃推出特別配色 AirPods Max 2，耳機以銀色為主，配白色耳墊及頭帶，Digital Crown 則採用紅色。Gurman 其後透露 Apple 還開發了紅色 AirPods Pro 手腕帶及 Apple Watch 運動錶帶。9to5Mac 另指 Apple 曾開發紅色 AirTag 版本，但未確定會否同期推出。

Apple 自 2006 年起與 (RED) 合作，透過銷售指定產品捐出部分收益予全球基金，支援對抗愛滋病等疾病的工作。近年 Apple 陸續停止供應相關產品，今次傳聞中的新配色正值 (RED) 成立 20 周年。彭博報道指 Apple 發言人拒絕置評，紅色系列的正式售價、香港供貨情況及開售日期仍未公布。

來源：MacRumors