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Asgard EV 柴灣 720kW 旗艦超充站於 11 月 27 日正式投入服務。新站位於寶源中心停車場，由 Asgard EV 斥資逾 300 萬港元建成，設有 8 個充電車位。Asgard EV 稱，兼容高功率直流快充的電動車在理想條件下，最快約 15 分鐘可由 20% 充至 80%。

720kW 電源櫃配 8 個充電車位

Asgard EV 柴灣旗艦超充站採用施耐德電氣（Schneider Electric）的 EVlink Pro DC 720 直流超高速充電方案，配備 720kW 電源櫃及附有纜線管理系統的 400A CCS2 雙槍充電樁。720kW 是電源櫃的規格，實際充電時間視乎車型、電池容量、到站時的電量、電池管理系統、電池溫度、充電曲線及站內可用功率。

充電 1 小時免費泊車

Asgard EV 柴灣旗艦超充站提供「充電 1 小時免費泊車」，亦有「即插即充」服務，後者只限指定合作安排。新站利用工商大廈停車場的既有車位，讓車主可在寶源中心停車場內使用直流快充。

工商大廈改裝充電車位時，要處理供電負荷、改線及電力分配等問題。Asgard EV 不綁定單一設備供應商，會按各幢大廈的供電條件、車位佈局及車流選擇充電設備，柴灣站便採用了施耐德電氣的方案。

柴灣站是第 9 個站點 另有 11 站已規劃選址

Asgard EV 柴灣旗艦超充站是品牌成立一年內開設的第 9 個站點，也是旗下規模最大的充電站。Asgard EV 發言人表示，另外 11 個超級充電站已確定選址規劃，將陸續投入服務，預計 2027 年本地充電站會突破 20 個。品牌亦計劃拓展澳門及內地市場。

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