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中國今年雙 11 購物節智能電話銷情疲弱。市場研究機構 Counterpoint Research 今日（11 月 28 日）公布的報告摘要顯示，促銷期間累計售出 2,340 萬部智能電話，按年下跌 17%。Apple 銷量雖跌 8%，仍是銷量最高的品牌，iPhone 更包辦暢銷型號榜首 5 位。華為則成為唯一錄得銷量增長的主要手機品牌，按年升 29%。

iPhone 18 Pro Max 登頂 上代 iPhone 仍佔 3 席

Counterpoint 以 10 月 12 日至 11 月 13 日（第 42 至 46 週）為今次雙 11 統計期間，按全渠道累計零售銷量排列暢銷型號。iPhone 18 Pro Max 及 iPhone 18 Pro 分別佔首兩位，去年推出的 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 及 iPhone 17 Pro 緊隨其後。10 月 23 日才開售的摺疊手機 iPhone Duo 亦打入第 9 位，令 Apple 在十大暢銷型號中合共佔 6 席。Apple 早前在中國亦錄得強勁新機需求。Counterpoint 10 月的另一份報告顯示，iPhone 18 Pro 系列在中國上市首 3 星期銷量較上代同期增加 29%。

華為銷量逆市增 29% 其他中國 Android 品牌錄雙位數跌幅

華為今次銷量增長主要來自暢享 90 Pro Max、Pura X View 及新推出的暢享 100 系列。當中暢享 90 Pro Max 位列全渠道單一型號銷量榜第 6 位。Counterpoint 指其餘中國 Android 品牌同期均錄得雙位數按年跌幅，較依賴中低階市場的品牌面對零件加價壓力，正轉向較高階的產品。

促銷難抵手機加價 消費者延遲換機

京東、天貓以折扣、優惠券、舊機換新補貼及分期付款吸引顧客，拼多多則集中以百億補貼推廣 iPhone。Counterpoint 指零件成本上升限制了廠商減價空間，促銷力度未能抵銷手機加價。

該機構最新調查亦發現，在計劃未來 6 個月購買手機的中國消費者中，81% 已察覺手機價格上升。Counterpoint 認為雙 11 銷情反映部分買家寧願推遲換機。以上銷量均為研究機構追蹤中國市場促銷期間的估算，並非各品牌公布的全年出貨量。

來源：Counterpoint Research