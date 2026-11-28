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建造業議會 App（CIC APP）伺服器出現可疑活動，議會發現有人未經授權存取個人資料，隨即暫停 App 運作。議會初步調查指，事件可能涉及約 50 萬名註冊工人，受影響資料包括姓名及身份證明文件號碼，不涉及財務資料。

約 50 萬名工人資料或受影響

建造業議會 App 平日供工人辦理新註冊申請、續期及更新資料，亦可用來搜尋建造業職位空缺。據香港電台報道，建造業議會於 11 月 27 日偵測到 App 伺服器有可疑活動，並發現有人未經授權存取個人資料。

議會初步調查指，可能受影響的約 50 萬名註冊工人，涉及的資料包括姓名、出生日期、性別、電話號碼及身份證明文件號碼。議會正進一步核實受影響範圍，並會盡快通知受影響用戶。

暫停 App 並委聘獨立專家調查

建造業議會暫停 CIC APP 運作，並委聘獨立第三方網絡安全鑑證專家協助調查，以控制事故影響。議會已向警方報案，同時通報個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室。

工地拍卡照常 議會籲提防可疑訊息

建造業議會 App 因未經授權存取事件暫停，議會仍在核實受影響範圍，但工人出入工地的拍卡系統維持正常運作。議會表示，其他系統及服務也沒有受影響。

議會呼籲所有用戶提防可疑來電、短訊及電郵，不要應要求提供個人資料，也不要回覆可疑訊息或點擊不明連結。用戶亦不應向他人透露密碼或一次性密碼（OTP）。

來源：Rthk