Advertisement

Google 在 2026 年黑色星期五前向合資格現有訂戶提供最高 50% 折扣，Google AI Pro 首年年費低至約 99.99 美元（約港幣 HK$780）。先行優惠於 11 月 26 日結束，Google 訂閱產品負責人 Vikas Kansal 曾預告新客可在 11 月 27 日起獲得優惠，但用家查閱方案頁面時均未見相關折扣，預告帖文其後亦據報刪除。

黑色星期五舊客先行半價優惠

Vikas Kansal 於美國時間 11 月 20 日在 X 公布，現有 Google AI 或 Google One 儲存空間訂戶可率先獲得優惠，涵蓋 Google AI Plus 及 Google AI Pro 年費方案，實際折扣視乎原有訂閱。合資格月費用戶可轉用年費方案，以優惠價訂閱接下來 12 個月。美國 Google AI Pro 年費原價為 199.99 美元（約港幣 HK$1,560），月費原價為 19.99 美元（約港幣 HK$156）。

We’re kicking off our Black Friday deals today with early access to our best deals for current AI and storage subscribers: Get up to 50 percent off Google AI Plus and annual Pro plans starting today through 11/26, so you can try out our latest models, including Gemini 4 Hydrogen and 4 Neon, AND get more storage! Note that your exact offer will depend on your current plan. Terms apply. Check it out here: https://t.co/cW8BAAKK5Q — Vikas Kansal (@vikaskansalHQ) November 20, 2026

這個優惠吸引了不少用家續訂，也有人先訂 Plus 計劃，變成「現有用戶」之後再以半價升級 Pro 計劃。報道指，部分用戶起初只看到轉用年費方案可節省的常規金額，點選轉換方案後才見到黑五價格。

新客優惠曾有明確預告 但沒有公布折扣幅度

爭議不在於先行優惠結束，而在於針對新客的另一則預告。Vikas Kansal 曾向未訂閱用戶表示：「不用擔心，我們也會為你們提供優惠，由黑色星期五當天開始。」不過後來當先行半價優惠結束後，用家發現黑色星期五當天並沒有任何額外優惠，原先的預告帖文更已刪除，不少人質疑 Google 為何沒有交代安排。

Vikas Kansal 在 11 月 27 日仍有在 X 回覆其他訂閱問題，但未有就新客折扣或刪帖作出解釋，後來除了刪帖，先行半價下的留言亦被關閉，令「等等黨」的不滿進一步增加。今次黑色星期五優惠活動中已經引起不少猜測，有人認為是最初的半價優惠吸引了太多用家，導致超乎預算唯有停止優惠活動，但 Google 方面則完全未有解釋為何提早終止優惠活動。

來源：Android Police