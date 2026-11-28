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香港警方近日在記者會交代，近兩個月處理 30 宗網絡安全事故，並指不法分子利用 AI 加快掃描系統漏洞。個人資料私隱專員公署同場公布，今年接獲 330 宗資料外洩通報，按年增加近五成。據報香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）亦有參與記者會。

30 宗網絡事故 11 宗涉 API 漏洞

香港警方在本港接連有機構遇襲及資料外洩後，公布自 10 月起處理的 30 宗網絡安全事故中，14 宗涉及勒索軟件，16 宗涉及黑客入侵，當中有 11 宗涉及 API 漏洞。據《香港文匯報》報道，受影響機構來自不同行業，以零售業佔最多。

API 即應用程式介面，供應用程式與系統交換資料。警方指出，部分涉事機構把 API 密鑰留在手機應用程式或網頁的原始碼內，令密鑰有外洩風險，黑客取得後可越權存取客戶資料。

警方指 AI 加快掃描漏洞

香港警方指出，不法分子利用自動化工具及可自行執行任務的代理式 AI 掃描系統漏洞，加快攻擊速度。警方同場提到，近日有連鎖零售店的網站及應用程式遭入侵，黑客在短時間內取得逾 100 萬項資料，案件仍在調查。

私隱署接獲 330 宗通報 近半涉黑客

私隱署今年截至 11 月 25 日接獲 330 宗資料外洩事故通報，其中 156 宗涉及黑客入侵，佔整體 47%，較去年同期的 75 宗增加逾一倍。全部通報中，有 113 宗在 10 月或之後接獲。

私隱署指出，身份驗證及授權不足、存取管控薄弱，都可能擴大資料外洩的影響。機構一旦發現資料外洩，應立即收集重要資料、遏止事態擴大，並盡快通知受影響人士及私隱署。

機構須核實存取權限 市民慎防假退款

香港警方近兩個月處理 30 宗網絡安全事故，私隱署接獲的資料外洩通報亦按年增加。警方提醒，即使把資訊科技服務外判，機構仍有責任保護客戶資料，應採用「零信任」原則，每次收到存取要求都核實身份及權限。

外洩的訂單資料可用於「精準詐騙」。騙徒可以用真實訂單取信市民，再以退款或賠償為由索取銀行資料、驗證碼，或要求轉賬。即使對方說得出訂單詳情，也不代表對方是客服人員，應自行經官方渠道核實。

來源：香港文匯報