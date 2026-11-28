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macOS 27.3 據報將於 12 月與 iOS 27.3 一同推出，帶來 Mac App 原生即時動態、Safari 直式分頁及 Markdown 格式預覽。沒有 Dynamic Island 的 Mac 也可在選單列查看即時動態；Safari 的直式分頁則會把分頁移到瀏覽器左側。

沒有 Dynamic Island 也可看即時動態

macOS 27.3 據報會把 Mac App 原生即時動態（Live Activities）擴展至所有可升級的 Mac。Mac 原先已可透過 iPhone 鏡像輸出顯示 iPhone App 的即時動態，這次擴展的則是 Mac App 本身的即時動態，毋須透過 iPhone 鏡像輸出。

據 9to5Mac 報道，Mac App 的即時動態最初在配備 Dynamic Island 的 MacBook Pro 上登場。更新後，沒有 Dynamic Island 的 Mac 會把即時動態放在選單列，用戶可點按查看完整詳情。

Safari 分頁移到左側 網站可自動轉深色

macOS 27.3 據報會為 Safari 加入直式分頁及自適應深色模式。選用直式分頁後，分頁會由瀏覽器頂部移到左側欄。自適應深色模式則可讓不少本身沒有深色模式的網站自動以深色顯示。

Siri AI 據報也會加入新的 Safari 動作，透過螢幕感知與整個網頁互動，範圍不限於當下在螢幕上看得到的部分。這批 Safari 更新涉及 macOS 27.3、iOS 27.3 及 iPadOS 27.3。

Quick Look 直接預覽 Markdown 格式

macOS 27.3 據報將於 12 月推出，除了擴展 Mac App 原生即時動態和更新 Safari，還會讓 Quick Look 直接顯示套用格式後的 Markdown 內容。用戶毋須另開 App，便可在預覽中看到標題、連結、粗體及斜體等格式。

來源：9to5mac