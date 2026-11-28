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Nvidia GB300 NVL72 伺服器機櫃據報已安裝在上海一座數據中心。這款機櫃搭載 72 顆 Blackwell Ultra 晶片，出口到中國須取得美國許可。Nvidia 行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）曾稱機櫃體積太大，難以走私，但中國貸款文件列出了其中一套機櫃的序列編號。

上海貸款文件列出兩款 Blackwell 設備

據 Bloomberg 查閱的貸款文件，Shanghai Shuoyao 以安裝在上海長三角項目（Yangtze River Delta Project）數據中心的 Nvidia GB300 NVL72 機櫃作抵押，向上海創新銀行（Shanghai Innovation Bank）取得人民幣 9,600 萬元貸款。貸款銀行在 11 月提交予中國監管機構的文件列出了機櫃序列編號。

標準 GB300 NVL72 機櫃約 2 米高，體積相當於一部大型雪櫃，除了 72 顆 Blackwell Ultra 晶片，還裝有 36 顆 Grace 處理器，重量可逾 1,500 公斤。另一間公司 Shanghai Kezhan 亦在 2025 年底取得人民幣 9,000 萬元貸款的文件中，披露同一數據中心設有採用 Blackwell 晶片的 GB200 伺服器。

序列編號指向技嘉科技

Nvidia GB300 NVL72 機櫃的序列編號可在公開保養資料庫查到，登記型號與台灣技嘉科技（Gigabyte Technology）組裝的機櫃相符。技嘉科技以公司政策為由，拒絕披露最初買家及出售時間，只表示交易須遵守適用法規和內部合規要求。

Megaspeed 遭美國調查 公司否認違規

Nvidia GB300 NVL72 機櫃的抵押方 Shanghai Shuoyao 確認是新加坡公司 Megaspeed 的服務供應商之一，稱雙方只涉及一般商業合作。Megaspeed 由 Alice Huang 於 2023 年創辦，後來成為 Nvidia 在東南亞的最大客戶，曾向投資者展示長三角項目的效果圖，用來介紹旗下最大的數據中心。

美國正調查 Megaspeed 是否涉嫌將受管制晶片轉運到中國，並以涉及轉運的風險為由，在 11 月把公司列入貿易黑名單。Megaspeed 否認違規，報道亦未找到證據顯示 Megaspeed 曾把機櫃運往上海。

機櫃流向成焦點 據報下週赴國會

受美國出口管制的 Nvidia GB300 NVL72 據報已在上海安裝，但貸款文件未能釐清機櫃如何運抵中國，亦未能確認出口是否獲美國許可。據報黃仁勳預計於 12 月 1 日接受美國眾議院 3 個委員會閉門問詢，並於 12 月 3 日出席參議院銀行委員會的公開聽證會。

來源：Moneycontrol、Techspot