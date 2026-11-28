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Samsung 正開發相機 App 的新功能。據報道，在 Galaxy S26 Ultra 的 One UI 9.5 Beta 1 韌體發現 AI 視覺模式（Vision）及自動人像功能（Auto portrait）的程式碼。用戶或可直接在相機取景畫面向 AI 提問，拍攝人物或寵物時亦可自動加入背景散景。現階段兩項功能均未能在 Galaxy S26 Ultra 運作，報道推測或隨 Galaxy S27 系列推出。

鏡頭對準物件即可提問

外媒發現相機 App 或會加入獨立 Vision 模式，讓用戶像切換相片及影片模式般進入 AI 功能。程式碼顯示，相機預覽畫面會交由名為 Visual Agent Service 的程式處理，介面或會顯示 AI 生成的場景簡介、可點選的關鍵字及文字擷取功能。

用戶按下 Ask 按鈕或選取關鍵字，程式便可能把取景畫面交給 Google Gemini，讓用戶進一步查詢。Translate 按鈕則會連接 Samsung 的 AI Vision App，後者沿用昔日 Bixby Vision 的程式套件。據報 Vision 模式按下快門或只會定格預覽畫面，並不儲存相片。

Galaxy 手機現時已可透過 Gemini Live 分享鏡頭畫面並與 AI 對話。新模式的主要分別在於用戶可從相機直接使用場景分析功能，毋須先開啟 Gemini Live。Android Authority 暫未能確定場景簡介是在手機本機還是雲端生成。

普通拍攝模式亦可自動加入散景

Samsung 相機 App 的另一項開發中功能或可在一般拍攝模式識別人臉或寵物，自動加入背景模糊效果。程式碼顯示用戶亦可能手動啟用效果，並透過滑桿調整模糊程度。

Samsung 於 11 月 18 日公布 One UI 9.5 測試計劃，涵蓋德國、印度、南韓、波蘭、英國及美國等市場的 Galaxy S26 系列，正式公布的相機改良包括專業拍攝模式及變焦控制介面。Samsung 尚未正式公布 Vision 或 Auto portrait 功能，兩項功能亦可能在測試期間修改或取消。香港推出時間及支援型號仍有待公布。

來源：Android Authority