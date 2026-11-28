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高音質音樂串流平台 TIDAL 宣布，12 月 9 日起拒收並陸續下架完全由 AI 生成的歌曲，由容許上架但不分版稅改為禁止上架。TIDAL 表示，音樂庫約有 2,700 萬首歌被標為純 AI 生成，佔 6.3%，其中 96% 過去 3 個月零播放；公告前 90 天送交平台的歌曲，則有 43% 被判定為純 AI 生成。

舊政策容許純 AI 歌曲上架但不分版稅

TIDAL 今年較早時推出 AI 政策，容許合規的 AI 歌曲上架，但會識別並標示被判定為完全由 AI 生成的歌曲，這類歌曲不獲分配版稅。用戶如不想聽到這類歌曲，可以在設定中關閉帶有 AI 標示的歌曲。

TIDAL 稱純 AI 歌曲太多 令真人音樂難找

TIDAL 認為，只標示及取消版稅已不足夠，因為純 AI 歌曲數量太多，訂戶更難找到想聽的真人作品及發掘歌手。平台指，11 月 6 日是純 AI 歌曲湧入最多的一天，當天收到的歌曲有超過 60% 屬於這一類。

據報，TIDAL 一名音樂業務負責人曾在 X 指，不分版稅也不足以阻嚇這些歌曲上架。平台亦指，冒充歌手的 AI 歌曲會分走真人歌手的播放量及版稅，又令樂迷混淆；TIDAL 已下架超過 65,000 首涉嫌冒充歌手名字的歌曲。

AI 輔助歌曲仍可上架 預計每日拒收 8 萬至 8.5 萬首

TIDAL 新規只針對完全由 AI 生成的歌曲，借助 AI 工具製作的歌曲仍可上架。發行商亦不得再交付純 AI 歌曲，如果隨歌附上的資料寫明歌曲全由 AI 工具生成，平台便會拒收。TIDAL 解釋，AI 偵測技術有局限，為免誤判只會處理純 AI 錄音，所用技術由 AI 偵測合作夥伴 Ircam Amplify 提供。

據報，TIDAL 預計新規生效後每日拒收約 8 萬至 8.5 萬首歌。至於已上架的歌曲，TechCrunch 報道指年底前會刪除逾 2,900 萬首，Tech Times 則指到 2027 年初會刪除約 2,900 萬首；TIDAL 官方公告未列明完成日期或刪除總數。

繼 Bandcamp 後禁純 AI 歌曲 據報 Spotify 仍只標示

TIDAL 由只標示純 AI 歌曲及取消版稅，改為 12 月 9 日起拒收和逐步下架，借助 AI 工具製作的歌曲仍可上架。據報，TIDAL 是繼另一音樂平台 Bandcamp 後首批禁止純 AI 歌曲的主要平台之一，Spotify 及 YouTube Music 則採用標示做法。

當 TIDAL 預計每日拒收約 8 萬至 8.5 萬首歌，而庫內被標為純 AI 的歌曲又有 96% 在 3 個月內無人播放，你希望串流平台決定一首歌的去留時，看重誰創作，還是有沒有人聽？

來源：The Verge、X、TIDAL Support、TechCrunch