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美國空軍雲端平台 Cloud One 據路透社獨家報道遭黑客入侵，事件在約一個月前的升級工程期間被發現。平台承載防空雷達數據及全球彈藥追蹤系統，現有應用程式更新已遭封鎖，暫未確定有否資料被盜。

平台承載防空雷達及彈藥追蹤系統

美國空軍的 Cloud One 承載數十個應用程式，既處理人事、薪酬、後勤及維修等日常工作，也運行防空雷達數據整合及彈藥追蹤系統。空軍在 2017 年啟用這個一站式資訊科技平台，結合 Microsoft、Amazon、Oracle 及 Alphabet 的雲端資源。

當中，Cloud-Based Command and Control 匯集北美各地的防空雷達及其他數據；Theater Integrated Combat Munitions System 則追蹤美國空軍在全球逾 200 個地點的炸彈及導彈。這些系統都在 Cloud One 上運行，但目前未確定哪些應用程式受到入侵波及。

消息人士稱黑客進入平台控制層

一名消息人士指，黑客利用軟件漏洞進入 Cloud One 的控制層，即管理平台主要功能的部分。該人士把控制層比喻為萬能遙控器，因為它管的是平台本身的功能，而非單一應用程式。截至發稿時，黑客身份及入侵範圍仍未確定。

應用程式暫停遷移 現有更新遭封鎖

Cloud One 遭入侵後，美國空軍暫停將部分應用程式遷入平台，已在平台運行的應用程式亦遭封鎖更新。更新封鎖期間，空軍人員無法為這些應用程式安裝修補程式。另一名消息人士指，部分用戶的管理員權限已被撤銷。

美國空軍表示，不會評論個別網絡與系統的安全狀況、漏洞或運作狀態，並稱會繼續採取措施保護資料、系統及任務能力。據一名消息人士透露，調查人員已請負責美軍網絡事務的美軍網絡司令部評估損失。

來源：Reuters