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一名乘客在 Threads 分享，自己搭巴士時遺下耳機，事後據報靠手機定位追至深水埗鴨寮街尋回失物。據報涉事耳機是 AirPods Pro，失主用 Find My 查看耳機位置，畫面顯示的距離由約 14 米逐步縮短至 0.8 米。

地圖見耳機移動 距離縮至 0.8 米

據報失主發現 AirPods Pro 留在巴士後，用手機上的 Find My 功能查看耳機位置，發現地圖上的位置持續變動。失主沿着地圖顯示的移動路線追蹤，耳機的位置最後停在鴨寮街一帶。

據報失主在 Threads 貼出多張定位截圖，記錄自己逐步接近耳機的過程。畫面起初顯示耳機距離約 14 米，後來縮短至 0.8 米。除了地圖上的位置，截圖亦記錄了失主與耳機相距多遠。

據報尋回耳機 網民聯想到查案

據報這名巴士乘客靠手機定位，在鴨寮街尋回遺下的 AirPods Pro。失主在 Threads 原帖稱，自己在對方把耳機賣掉前找到對方；至於對方是否打算轉售，原帖只有失主一方的說法。

據報有網民看過帖文後，把失主沿着地圖追蹤、看着距離一步步縮短的過程，比作《金田一》查案。有人對定位顯示能縮短至不足 1 米感到意外，也有網民分享自己同樣試過把耳機留在公共交通工具上，包括遺在小巴上的經歷。

來源：Threads