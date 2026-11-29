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Apple 摺疊手機 iPhone Duo 早前有用戶反映內屏爆裂，Apple 當時建議受影響用戶聯絡 AppleCare 換機。不過據報道，隨着維修零件開始供應，Apple Store 及 Apple 授權維修服務供應商現時會優先嘗試修理受影響手機，未必直接更換整部裝置。

據報維修涉及內屏、轉軸及電池

外媒引述多名用戶的維修經歷，指 Apple 的處理方式可能涉及更換內置熒幕、連轉軸的內屏組件及兩枚電池。各項零件的實際更換安排視乎個別手機檢查結果而定。零件供應後改為優先維修，屬 Apple 一般售後服務做法，並不表示所有故障手機均無法換機。

Apple 早前承認少量手機受影響

Apple 在 10 月 26 日回應，承認少量 iPhone Duo 存在內屏問題，當時建議受影響用戶聯絡 AppleCare 更換手機。部分用戶指熒幕在打開時沿轉軸附近破裂。Apple 未有公開確認故障成因或公布受影響手機的確實數目。

AppleCare+ 快速更換服務仍是選項

據報道，購買 AppleCare+ 的部分用戶或仍可透過快速更換服務取得替換裝置，但報道所述美國個案須按意外損壞方式支付 99 美元（約港幣 HK$772）服務費。Apple 官方支援頁面指出，快速更換服務可讓合資格用戶先收到替換裝置，之後才交還原機；服務選項視乎所在地區及零件供應而定。

上述美元金額並非香港官方收費。現時未有資料確認香港各維修點是否已採用相同安排，香港用戶遇到內屏爆裂應先聯絡 Apple 確認保養資格、檢查結果及維修費用。

來源：MacRumors