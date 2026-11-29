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21 名密碼學家組成密碼學事件審查小組（Cryptography Incident Review Group，CIRG），將審視密碼分析的新進展，並就如何披露破解結果、通知受影響各方，以及加強密碼系統的應變能力提供建議。小組官網列出首份聲明即將發表，內容及發布日期仍未公布。

Anthropic 工程師分享小組官網

小組成員包括史丹福大學的 Dan Boneh、約翰霍普金斯大學的 Matthew Green，以及麻省理工學院的 Yael Tauman Kalai。CIRG 註明各人以個人身分參與。Anthropic 工程師 Steve Weis 於 11 月 29 日在 X 分享小組名稱及官網連結。Anthropic 未有透過該帖公布任何研究，CIRG 亦未交代聲明會涉及哪項研究。

理論突破消息與 RSA 傳聞

電腦科學家 Scott Aaronson 於 11 月 27 日在網誌表示，按他掌握的資料，AI 實驗室將公布一項理論密碼分析突破，這項研究不會對已投入使用的密碼系統構成即時威脅。至於其他可能危及現有系統的傳聞，他表示手上沒有具體資料。網傳 AI 已破解 RSA，目前未獲證實，亦未有資料顯示 CIRG 聲明與 Aaronson 所指的研究有關。

比特幣錢包有甚麼風險？

比特幣用橢圓曲線數碼簽署驗證交易，傳統交易採用 ECDSA，Taproot 則使用 Schnorr。即使 RSA 的破解傳聞屬實，該結果也不能直接套用到比特幣的交易簽署。Coinbase 於 11 月 28 日表示，目前未有人公開展示能實際破解任何主要區塊鏈的簽署機制。

開版圖片來源：Coinbase 官方網誌。

來源：Coinbase、bitcoin.org、Cirg、Shtetl-Optimized