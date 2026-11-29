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中國電信在美國收緊先進晶片出口限制之際，披露旗下開放權重 AI 模型 Xing4.1-Preview 以 8,192 顆華為 Ascend 910C 晶片預訓練。模型有 2,850 億總參數，原生支援 100 萬 token 上下文。

美國收緊出口限制 預訓練用華為晶片

中國電信的 Xing4.1-Preview 採用華為 Ascend 910C 運算集群預訓練，正值美國收緊出口限制，中國取得美國先進晶片受到更多限制。據報，中國電信旗下負責研發這款模型的 Xingchen AGI Lab 在技術論文中交代了集群規模，共用上 8,192 顆處理器。

總參數 2,850 億 啟用 170 億

Xing4.1-Preview 採用混合專家（MoE）架構，總參數為 2,850 億，啟用參數則為 170 億。兩個數字分別指整個模型包含的參數，以及模型運作時啟用的參數，不能把總參數當成每次運作都用到的規模。

模型卡列出的原生上下文長度為 100 萬 token，這是上下文容量，與模型參數量是兩項不同規格。開發團隊把模型定位於由 AI 代理執行的程式編寫，以及需要較長時間推進的代理任務。

華為晶片預訓練 模型開放權重

中國電信的 Xing4.1-Preview 是一款以華為晶片預訓練的開放權重模型，Hugging Face 模型頁已列出參數和上下文規格。技術論文所述的集群規模對應預訓練階段，模型卡列出的用途則是開發團隊的定位，不能當作獨立效能測試結果。

來源：Huggingface、SCMP