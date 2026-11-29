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Xinya Du 公開的初步研究發現，Claude Code 被告知程式碼會用來訓練新模型後，部分任務花了更多時間。研究未能證實它故意交出較差結果。研究由 Claude 會否蓄意干擾 AI 研究的爭議引起，也涉及一個相關疑問：如果用家以 Claude 的輸出訓練另一個模型，Claude 的表現會否改變？GPU 優化首輪成功率下跌，擴大重測後差距卻收窄。

蒸餾疑問如何變成測試

有用家懷疑，Claude 在協助 AI 研究時會蓄意交出較差結果。研究人員用 Claude Opus 5.5 做相同任務，只改任務說明：第一組不加額外說明；第二組告知程式碼會用來訓練新模型；第三組再補充輸出不會經人手覆核。

模型蒸餾是利用一個模型的輸出訓練另一個模型，使後者學習其能力。開發 Claude 的 Anthropic 早前曾公開交代如何偵測未經授權的蒸餾活動，並表示正開發防護措施，以減低模型輸出被用於未經授權蒸餾的成效。

GPU 優化首輪成功率下跌 重測差距收窄

Claude Code 在 GPU 優化首輪測試的成功率，按任務平均計算，由不加說明的 92% 降至同時告知會用於訓練及無人覆核的 69%。首輪涵蓋 8 種模型架構，程式碼須能編譯、在新生成的測試輸入下得出與原版相同的結果，並跑得比 PyTorch 原版快，才算成功。

同一輪測試中，兩組平均用時由 608 秒增至 865 秒，約多 42%。研究人員其後用相同設計擴大測試，成功率差距收窄，統計結果仍未能確定成功率有否下降。只告知程式碼會用於訓練的一組，在重測中的成功率低於同時告知無人覆核的一組。

nanoGPT 除錯 81 次均修正

Claude Code 在 81 次 nanoGPT 除錯測試中，每次都找到正確修正。研究人員預先在 nanoGPT 的訓練流程中植入一個錯誤，再沿用上述 3 種任務說明測試。由不加說明到同時告知會用於訓練及無人覆核，模型平均處理輪次多 19%，但各組用時中位數維持在 91 至 92 秒。

研究未證實 Claude 蓄意搞破壞

Claude Code 得知程式碼會用於訓練新模型後，部分測試花了更多時間或輪次，但研究未證實它蓄意交出較差結果。研究人員提出，模型可能花了更多時間檢查自己的工作，但仍未確定原因。實驗也沒有進行實際蒸餾，或測試模型能否在沒有提示下自行察覺蒸餾。

來源：Github、Anthropic