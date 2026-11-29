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富衛香港公布網上平台保安事故，部分功能出現未經授權活動，涉及個人資料，但公司未有公布受影響人數及資料種類。富衛已展開數碼鑑證調查，將通知受影響的客戶及銷售人員。

11 月 24 日偵測到未經授權活動

富衛香港在官網交代，公司於 11 月 24 日偵測到部分網上平台功能出現未經授權活動。富衛只交代事件涉及若干個人資料，尚未公布涉及哪些種類的資料，也未有公布有多少人受影響。

已關閉或隔離受影響功能

富衛表示，公司發現異常活動後，已即時關閉或隔離受影響的功能、終止有關存取，並加強監察。公司亦已展開數碼鑑證調查，並稱業務、保單及服務均維持正常運作。

11 月已有 4 間保險公司公布同類事件

富衛是 11 月公布同類資料保安事件的 4 間保險公司之一。其餘 3 間是 OneDegree、Bupa 及保誠。

調查仍在進行 客戶須提防冒認富衛

富衛仍在調查這宗涉及個人資料的網上保安事故，受影響人數及資料種類尚未公布，公司表示會通知受影響的客戶及銷售人員。

富衛提醒客戶提防冒充公司的可疑來電、電郵、網站及應用程式，不要點擊可疑連結，也不要透過可疑渠道透露密碼或一次性密碼。如需查詢，可致電富衛客戶服務熱線 3123 3123。

來源：I-cable