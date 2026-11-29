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Google DeepMind 高級副總裁兼 Google AI 總架構師 Koray Kavukcuoglu 接受訪問時表示，近期 AI 模型能力提升及發布速度加快，與遞迴自我改進（Recursive Self-Improvement，RSI）技術的進展有關。他同時表明，Google 不會完全放棄人類監督，避免失去對超級智能系統的控制。

AI 參與改進 AI 模型

Kavukcuoglu 在 11 月 29 日刊出的訪問中，將近期 DeepMind 的進展部分歸因於遞迴自我改進。概念上，AI 可參與研究及改進 AI 系統的過程，改進後的系統又能協助下一輪研究。不過，訪問未有公開具體的自我改進幅度或完整訓練流程，也不代表 Gemini 已可完全自主研發下一代模型。

Google DeepMind 於 11 月 19 日發布的官方 Podcast 亦有討論相關技術，並探討模型架構演進、AI 代理及安全問題。

Gemini 4 Neon 使用量據稱創新高

Google 近月陸續推出 Argon、Carbon、Hydrogen 和 Neon 等 Gemini 4 模型。Kavukcuoglu 稱 Neon 在效能與成本之間取得平衡，Google Antigravity 程式開發工具及 Gemini App 的單日使用量均創下新紀錄，但他未有公布實際用戶數目。

Google 於 11 月 18 日公布 Gemini 4 Neon，並在官方介紹中將程式開發、知識工作及科學研究列為主要應用場景。官方亦指 Neon 開始向 Gemini API、Google AI Studio 及部分付費訂戶提供。

Google 仍以通用人工智能為研發目標

Kavukcuoglu 於今年 8 月接掌 DeepMind，聯合創辦人 Demis Hassabis 則轉任主席及 Alphabet 科學總監。他表示 Google 仍以通用人工智能（AGI）為長遠研發方向。現階段並沒有公認的 AGI 定義，亦不能單憑新模型發布速度判定 Google 已達到 AGI。

來源：Financial Times