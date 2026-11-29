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香港 5 間保險公司在 11 月接連發現系統出現未經授權活動或存取，涉及 OneDegree、蘇黎世保險（香港）、Bupa 保柏香港、富衛香港（FWD）及保誠香港（Prudential）。私隱專員公署披露的 3 宗個案合計或影響逾 15.5 萬人次，涉及身份證等資料；富衛及保誠未公布受影響人數。

已公布規模的 3 宗個案

OneDegree 於 11 月 16 日偵測到系統活動異常，其後確認遭黑客入侵。私隱專員公署於 11 月 24 日披露，事件可能影響約 11 萬人，涉及姓名、身份證號碼及副本影像、出生日期、本人相片和財務資料。OneDegree 指部分客戶的身份證資料和少數客戶的銀行戶口號碼遭盜取，信用卡資料不受影響，理賠服務維持正常。

蘇黎世保險（香港）於 11 月 17 日偵測到懷疑入侵，19 日公布客戶網上平台遭未經授權存取。私隱專員公署指可能影響 38,453 人，涉及姓名、香港身份證及護照號碼、出生日期、電郵地址和電話號碼；公司給客戶的電郵亦提到保險計劃名稱、保障期及跟進經紀或中介人的名稱。公司已暫停網上平台，現有保單保障維持有效。

Bupa 保柏香港於 11 月 20 日向私隱專員公署通報，初步約 7,252 人受影響。公司確認手機應用程式及其中一個系統出現未經授權查閱，涉及香港身份證號碼、出生日期及保單或會員號碼；公署指可能另涉姓名、地址、健康及索償資料。Bupa 已暫停受影響功能，並重設客戶應用程式密碼。

富衛隔離受影響功能 保誠平台如常

富衛香港於 11 月 24 日偵測到部分網上平台功能出現未經授權活動，涉及個人資料，但未公布資料種類及受影響人數。富衛已關閉或隔離受影響功能、終止有關存取並展開數碼法證調查，將通知受影響客戶及銷售人員，保單及服務維持正常。

保誠香港於 11 月 26 日發現客戶服務平台出現保安事故，部分客戶的身份證資料、聯絡資料及保單號碼遭未經授權查閱。保誠未公布受影響人數，正陸續通知客戶，平台可如常使用；私隱專員公署已展開循規審查。

方保僑：身份資料難更換 外洩風險可持續多年

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，接連發生的事故顯示黑客正針對持有大量敏感資料的保險公司。保險資料外洩的影響較一般會員資料嚴重，因為身份資料難以更換，身份證號碼、出生日期及保單資料可被用於冒名開戶、申請貸款或保險、釣魚詐騙及偽造索償。即使未有即時損失，資料也可能在暗網流轉多年。

市民應提防自稱保險公司或銀行的來電、短訊及電郵連結，避免隨意提供一次性密碼或個人資料。定期查看銀行戶口、保單及信貸報告，如發現可疑活動，應即時向保險公司、銀行及警方求助。

5 宗事故後促訂清晰通報時限

香港 5 間保險公司接連出現保安事故，單計已公布規模的 3 宗個案，便有逾 15.5 萬人次可能受影響。方保僑建議保險公司即時遏止入侵、堵塞漏洞及徹查影響範圍，盡快主動通知客戶，說明哪些資料外洩及如何應對，並設查詢熱線或協助監察可疑活動。他亦建議加強應用程式介面（API）管理、加密敏感資料、採用多重認證、定期進行滲透測試，以及加強監管第三方供應商。

他建議保險業監管局要求涉事公司盡快通報及提交調查報告，並要求全行業檢視網絡保安、訂立更清晰的通報時限和客戶通知標準，以及考慮對屢次出現嚴重漏洞的公司採取監管行動。

來源：unwire.hk