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香港網約車進入平台發牌審批階段，政府收到 8 份平台牌照申請，較預期多。運輸及物流局局長陳美寶表示，政府爭取在 11 月底至 12 月發出首批平台牌照，預計持牌平台於 2027 年上半年投入營運。首批獲批名單尚待公布。

平台發牌審查財力及營運經驗

香港網約車規管制度大部分條文已於 8 月 3 日生效，提供服務的平台、司機及車輛各須領取相應牌證。平台須申領網約車服務牌照，司機及車輛則分別須領取駕駛許可證和車輛許可證。

政府原先預計 11 月底發出首批平台牌照。陳美寶表示，收到的申請較預期多，平台提交的資料亦較豐富，當局會審慎審批，按申請資料評估各平台的財政能力，以及在內地或海外的營運經驗。

司機許可證 11 月 30 日起申請

香港網約車司機可由 11 月 30 日上午 10 時起，透過「香港政府一站通」申請駕駛許可證。運輸署全年接受申請，許可證數目不設上限。申請人須符合法定要求，包括年滿 21 歲及持有有效私家車或輕型貨車正式駕駛執照至少 1 年。

申請人須通過的士及網約車綜合筆試並完成職前課程。綜合筆試至今有逾 2.1 萬人報名，逾 1.5 萬人完成考試，約 9,000 人合格。持有有效的士駕駛執照的人士可豁免筆試和職前課程，直接向運輸署申請。

車輛許可證上限 1 萬個

香港網約車車輛許可證的法定上限為 1 萬個，運輸署計劃於 2027 年初公開接受申請，具體申請及截止日期稍後公布。申請人須為私家車的登記車主，車輛在申請當日須少於 12 年車齡，並持有有效車輛牌照。

如有效申請超過 1 萬份，運輸署會以抽籤分配。中籤者須完成餘下程序，包括繳費、申領駕駛許可證，以及為車輛購買涵蓋網約車載客服務的第三者風險保險，運輸署才會發出車輛許可證。

持牌平台料 2027 年上半年營運

香港網約車首批平台牌照仍在審批，政府爭取在 11 月底至 12 月發牌，並預計持牌平台於 2027 年上半年投入營運。平台獲發牌照後可隨即展開籌備工作。

來源：881903、Rthk、香港政府新聞公報、News