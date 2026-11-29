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Intel 股東訴訟近日公開的法庭文件指，美國特朗普政府曾以發放補助為條件，要求 Intel 交出約 10% 股權，並警告拒絕會有難以預料的後果。美國政府最終取得 9.9% 股權；據報 Intel 律師反駁，雙方曾就條款議價。

白宮在補助發放前提出入股

Intel 在 2025 年 8 月仍等候美國政府發放晶片補助，當時美國總統特朗普（Donald Trump）公開要求 Intel 行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）辭職，指他有嚴重利益衝突。陳立武其後到白宮與特朗普等官員會面，特朗普在會上提出由美國政府取得約 10% 股權。

股東 Richard Paisner 就這宗交易提起訴訟，被告包括 Intel 董事會、陳立武、美國商務部及商務部長。原告指董事會在總統施壓下接受政府條件，違反受信責任。新公開的文件包括 Intel 的內部通話紀錄，記下商務部如何向公司高層提出條件。

通話紀錄指美方警告拒絕有後果

Intel 的內部通話紀錄顯示，美國商務部律師 David Shapiro 告訴 Intel 財務總監 David Zinsner，不要把這項方案當作談判，因為總統預期在當周按已提出的條款宣布協議。這名律師承認董事會可以拒絕，但警告拒絕會帶來他無法預測的後果。

董事會數日後接受方案。Intel 公布，美國政府以 89 億美元取得 9.9% 股權，當中 57 億美元來自美國《晶片法案》（CHIPS Act）補助，另外 32 億美元來自 Secure Enclave 計劃。

律師據報指雙方曾議價

Intel 已同意讓美國政府入股，但股東指董事會受壓才接受交易，據報 Intel 律師在要求法庭撤銷訴訟的文件中反駁。律師稱雙方確曾議價，協議條款有所改善，補助也即時發放。股東對董事會的指控尚未經法庭裁定。

來源：Datacenterdynamics、The Times of India、Mezha、Wired